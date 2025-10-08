Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngập lụt tại Lạng Sơn: Gần 3.000 nhà dân bị cô lập, mất điện diện rộng

Đan Thanh
Đan Thanh
08/10/2025 11:15 GMT+7

Tại tỉnh Lạng Sơn, ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) khiến gần 3.000 nhà dân bị ngập úng từ 30 cm đến 2 m và cô lập. Mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông xảy ra ở nhiều xã.

Thiệt hại bước đầu khoảng 150 tỉ đồng

Sáng nay 8.10, UBND tỉnh Lạng Sơn có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) trên địa bàn.

Theo đó, ảnh hưởng của bão số 11 đã khiến 2 người bị thương, 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa (4 nhà bị sập, 63 nhà bị sạt lở đất, gần 3.000 hộ bị ngập úng từ 30 cm đến 2 m và cô lập).

Ngập lụt tại Lạng Sơn gây Thiệt hại lớn , gần 3 . 000 Nhà dân bị cô lập - Ảnh 1.

Xã Thất Khê (Lạng Sơn) chìm trong biển nước, nhiều nhà ngập đến tận nóc

ẢNH: NÔNG QUỐC TRỌNG

Ngập lụt diện rộng diễn ra ở nhiều xã như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Sơ bộ trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả bị gãy đổ, 4 ha rừng bị đổ; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000 m³.

Ngập lụt cũng gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông (xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Quý Hòa, Thiện Hòa…). Đáng chú ý, đã xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) chiều 7.10. 

Việc vỡ đập gây ảnh hưởng đến 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu, trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Địa phương đã tổ chức, thực hiện di dời nhân dân đến nơi an toàn. 

Thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Lạng Sơn ước tính ban đầu khoảng 150 tỉ đồng.

Các hồ chứa cơ bản đảm bảo an toàn, chưa xảy ra sự cố

UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị quản lý khai thác đã tăng cường công tác quản lý, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong đợt bão đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi.

Ngập lụt tại Lạng Sơn gây Thiệt hại lớn , gần 3 . 000 Nhà dân bị cô lập - Ảnh 2.

Nhiều xã tại Lạng Sơn mất điện diện rộng, lực lượng chức năng đang nỗ lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả

ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

Qua công tác kiểm tra các hồ đập trên địa bàn, hiện có 67/132 hồ chứa đạt dung tích thiết kế và vận hành xả lũ tự do qua tràn (các hồ chứa đều không có cửa van điều tiết); 4/132 hồ chứa có dung tích bằng hoặc dưới mực nước chết (không tích nước hoặc đang sửa chữa).

Riêng hồ chứa nước Bản Lải, cao trình mực nước đang ở mức 304,595 m, tương ứng với dung tích 74,56 triệu m3mực nước trong hồ đang tiếp tục tăng chậm dần, lưu lượng đến hồ khoảng 287 m3/giây. Đơn vị quản lý đang tiếp tục theo dõi tình hình và chuẩn bị phương án xả lũ phù hợp với quy trình và tình hình thực tiễn. 

Đối với các hồ còn lại, dung tích dao động từ 80 - 90%.

Các đơn vị quản lý khai thác đã vận hành các hồ chứa theo quy trình, chủ động hạ mực nước hồ trước lũ. Một số hồ xung yếu, đơn vị quản lý đã xây dựng và triển khai các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn. Hiện nay, các hồ chứa cơ bản đảm bảo an toàn, chưa xảy ra các sự cố.

Mưa lớn đã gây ngập lụt một số nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mực nước trên các sông lúc 8 giờ hôm nay như sau: trên sông Kỳ Cùng tại Trạm thủy văn Lạng Sơn là 251,41 m (dưới báo động 1); trên sông Trung tại Trạm thủy văn Hữu Lũng là 24,19 m, trên báo động 3 là 5,19 m. Hiện nay, mực nước lũ trên sông Trung đang lên chậm.

Trên sông Bắc Giang tại trạm thủy văn Văn Mịch đã đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 7.10 là 195,73 m, trên báo động 3 là 5,73 m; hiện nay mực nước đang xuống.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Khoảng 13 giờ 30 ngày 7.10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ, địa phương đang triển khai di dân vùng hạ du.

Xem thêm bình luận