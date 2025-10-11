Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 5.450 tỉ đồng

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại Thái Nguyên, lũ rút đi để lại những đống rác thải khổng lồ, mùi xú uế trên khắp các tuyến phố. Nhiều khu vực được cấp nước trở lại để người dân rửa nhà, làm sạch tài sản bị ngâm trong bùn đất. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên tình nguyện triển khai hỗ trợ các trường học, cơ quan, công sở ở phường Phan Đình Phùng, Túc Duyên… dọn dẹp bùn đất để có thể khôi phục các hoạt động trong đầu tuần tới. Đến chiều ngày 10.10, Thái Nguyên tiếp nhận gần 105 tỉ đồng từ cộng đồng, các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ hỗ trợ người dân thiệt hại trong mưa lũ.

Bộ NN-MT yêu cầu Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn đê điều ẢNH: PHAN HẬU

Tại Lạng Sơn, nước bắt đầu rút, người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau cơn lũ. Theo thống kê, toàn tỉnh có 9 cơ sở giáo dục hư hỏng, 153 điểm giao thông bị sạt lở hoặc ngập lụt, khối lượng đất đá sạt trượt ước tính hơn 20.000 m3. Một số cây cầu, ngầm và tuyến đường bị cuốn trôi, chia cắt nhiều khu dân cư. Một số địa phương như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt… vẫn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, mất điện, liên lạc gián đoạn.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên lau dọn đồ dùng, tài sản sau nhiều ngày bị ngâm trong lũ ẢNH: TUẤN MINH

Tại Hà Nội, nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng ở xã Trung Giã và Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Hà Nội thành lập sở chỉ huy phía trước, do trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND VN và Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm chỉ huy trưởng. Trong đó, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội làm trung tâm tham mưu, thống nhất, chỉ huy, điều hành các lực lượng của thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các xã Đa Phúc, Trung Giã ứng phó sự cố sạt lở đê kè, ngập úng. Hà Nội cũng yêu cầu 2 xã Trung Giã, Đa Phúc lên phương án di dân theo từng cấp độ, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, các địa phương tiếp tục khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân vùng mưa lũ. Bộ Quốc phòng chuyển hỗ trợ 10.000 vỏ chăn, 10.000 màn tuyn, 2.000 bộ quần áo cho 4 tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Tổ chức Samaritan's Purse phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trao hàng cứu trợ khẩn cấp (4.000 thùng mì tôm, 4.000 thùng nước uống, 4.000 hộp xúc xích) cho người dân Lạng Sơn.

Ngoài ra, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với các tổ chức quốc tế là thành viên Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai khảo sát, đánh giá nhanh thiệt hại mưa lũ ở: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn để lên phương án hỗ trợ.

Giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn đê điều

Cũng tại Hà Nội, tối 10.10, nước lũ vẫn bủa vây, chia cắt nhiều thôn làng ở xã Trung Giã. Để ứng phó với nước sông sắp tràn qua mặt đê, sự cố xói, vỡ, sạt lở khiến nước xuyên qua đường sắt Hà Thái đi qua 3 thôn tại xã Trung Giã. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Hà Nội giao Sở NN-MT, TP.Hà Nội, UBND xã Đa Phúc, Quân đoàn 12 phối hợp tuần tra, canh gác kịp thời phát hiện sự cố. Khi có tình huống khẩn cấp sẽ sử dụng súng pháo hiệu, phương tiện thông tin liên lạc để thông báo, báo động.

Thiệt hại sau bão Matmo tính đến sáng 11.10.2025

Trước diễn biến lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đặc biệt lớn, vượt đỉnh lịch sử, trong ngày 10.10, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Thái Nguyên triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Theo Bộ NN-MT, mưa lũ sau bão số 11 gây ra 49 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ, trong đó nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn: tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP.Thái Nguyên (cũ); đê tả, hữu Cầu; đê tả, hữu Thương, đê hữu Cà Lồ tổng chiều dài đắp chống tràn khoảng 20 km.