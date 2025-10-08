Vì sao Thái Nguyên ngập lụt diện rộng sau mưa bão Matmo?

Mưa lớn dữ dội

Thông tin từ báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên cập nhật đến sáng 8.10 cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Nước lũ sông Cầu dâng cao tràn vào khu vực trước quảng trường Võ Nguyên Giáp trong sáng 8.10 ẢNH: VIỆT BẮC

Cụ thể, lượng mưa đo tại Hóa Thượng lên tới 561,8 mm; sông Cầu là 524,8 mm; Đồng Quang là 480,4 mm; Quan Triều là 432,8 mm; Nam Hòa là 478,4 mm, Tràng Xá là 422,8 mm…

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Đặc biệt, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,90 m, vượt báo động 3 (27 m) là 2,9 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ...

Ngập lụt trên diện rộng khiến Công ty Điện lực tỉnh Thái Nguyên buộc phải cắt điện ở trên 300 trạm biến áp, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Phản ánh với Thanh Niên, nhiều người dân ở khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ cho biết, đến sáng nay, mực nước trên nhiều tuyến phố vẫn ngập sâu, ô tô, xe máy không thể lưu thông.

Trong suốt đêm qua 7.10, nhiều hộ dân trong khu vực ngập lụt đã chia sẻ thông tin trên mạng, gửi định vị tọa độ nhờ đội cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập lụt.

Cũng theo UBND tỉnh Thái Nguyên, thống kê đến sáng nay đã có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương trong mưa lũ sau bão Matmo (bão số 11). Toàn tỉnh có trên 5.450 ngôi nhà bị thiệt hại, ngập nước, trong đó 5.096 nhà bị cô lập, 490 nhà đã di dời khẩn cấp. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp.

Nhiều tuyến phố trung tâm TP.Thái Nguyên cũ nước ngập sâu tới bụng ẢNH: VIỆT BẮC

Đến sáng 8.10, nhiều xã, phường: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang... vẫn có nhiều điểm bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao.

Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn.

Phân tích về nguyên nhân mưa lớn sau bão Matmo (bão số 11), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, từ sáng 6.10, ở Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, đến gần sáng và sáng 7.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Matmo nối với tâm vùng áp thấp nằm ở khu vực phía tây của Bắc bộ, kết hợp với đới gió đông nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng ở phía đông Bắc bộ gây ra mưa lớn dọc theo các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Trong đó, Thái Nguyên và Hà Nội là 2 địa phương có mưa đặc biệt lớn.

Tại Thái Nguyên, lượng mưa từ 19 giờ ngày 6.10 đến 9 giờ ngày 7.10, một số nơi trên 450 mm như trạm Hoá Thượng lên tới 526 mm, trạm Cây Thị là 462 mm...

Nhận định nguyên nhân khiến Thái Nguyên dễ dàng bị ngập lụt sâu sau mưa bão Matmo (bão số 11), vượt đỉnh lũ lịch sử từng thiết lập trong bão Yagi năm 2024, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mưa lớn do bão Yagi phân bố trên diện rộng gần như toàn miền Bắc. Trong khi đó, vùng mưa lớn sau bão Matmo (bão số 11) lại tập trung trên phạm vi hẹp, gần như dồn hết về Thái Nguyên, đây là một trong những nguyên nhân khiến lũ sông Cầu lên rất nhanh, nước không thoát kịp khiến nhiều xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên ngập lụt diện rộng.

Dự báo diễn biến lũ trong 12 - 24 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 khoảng 1,05 m; tại trạm Gia Bẩy tiếp tục xuống chậm và ở trên mức báo động 3 là 0,8 m. Dự báo Thái Nguyên ngập lụt kéo dài trong 3 - 4 ngày nữa.