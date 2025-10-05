Toàn cảnh 17h: Bão số 11 Matmo đang mạnh nhất, sắp đổ bộ | Nữ sinh ở Huế bị đánh, bắt quỳ gối

Toàn cảnh 17h ngày 5.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bão số 11 Matmo đang mạnh nhất, sắp đổ bộ | Nữ sinh ở Huế bị đánh, bắt quỳ gối

Siêu sân bay Long Thành chốt thời điểm bay chuyến thương mại đầu tiên

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía đông. Với vị trí chiến lược, sân bay này được định hướng chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng cao.

Matmo nối tiếp Bualoi gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở tại miền Bắc

Cơn bão Matmo (bão số 11) với sức gió giật cấp 16 đang tiến nhanh vào vịnh Bắc bộ, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh – Hải Phòng trong đêm nay (5.10) và sáng mai. Trước đó, bão Bualoi vừa gây mưa lớn, khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi phía Bắc trở nên rất cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương cần chủ động ứng phó, rà soát khu vực xung yếu, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi mưa lớn xảy ra.

Mạo hiểm bắt cá bên cạnh thủy điện đang xả lũ

Trước đó, từ chiều 30.9, thủy điện Trị An lần đầu tiên (trong 2025) xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 320m3/s, do lượng nước từ thượng lưu đổ về nhiều trong khi đập sắp đạt cao trình. Đến chiều 2.10, thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ, qua chiều 3.10 giảm còn 480m3/s.

Theo người dân, bình thường đây là "dòng sông chết". Khi thủy điện xả lũ mới có nước lưu thông, ở hạ lưu, cá "ngửi" được mùi nước sẽ bơi ngược dòng lên, đúng chân đập thì hết di chuyển được và luẩn quẩn ở đây. Vì thế, nhiều người tập trung gần chân đập tràn để bắt cá. Nếu may mắn có thể chài trúng những con cá lăng, cá mè trắng nặng cả 10 kg, thậm chí hơn.

