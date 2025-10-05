Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Bão số 11 Matmo đang mạnh nhất, sắp đổ bộ | Nữ sinh ở Huế bị đánh, bắt quỳ gối
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bão số 11 Matmo đang mạnh nhất, sắp đổ bộ | Nữ sinh ở Huế bị đánh, bắt quỳ gối

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 5.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

 Bão số 11 Matmo đang mạnh nhất, sắp đổ bộ | Nữ sinh ở Huế bị đánh, bắt quỳ gối

Siêu sân bay Long Thành chốt thời điểm bay chuyến thương mại đầu tiên

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía đông. Với vị trí chiến lược, sân bay này được định hướng chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng cao.

Siêu sân bay Long Thành chốt thời điểm bay chuyến thương mại đầu tiên

Matmo nối tiếp Bualoi gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở tại miền Bắc

Cơn bão Matmo (bão số 11) với sức gió giật cấp 16 đang tiến nhanh vào vịnh Bắc bộ, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh – Hải Phòng trong đêm nay (5.10) và sáng mai. Trước đó, bão Bualoi vừa gây mưa lớn, khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi phía Bắc trở nên rất cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương cần chủ động ứng phó, rà soát khu vực xung yếu, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi mưa lớn xảy ra.

Matmo nối tiếp Bualoi gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở tại miền Bắc

Mạo hiểm bắt cá bên cạnh thủy điện đang xả lũ

Trước đó, từ chiều 30.9, thủy điện Trị An lần đầu tiên (trong 2025) xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 320m3/s, do lượng nước từ thượng lưu đổ về nhiều trong khi đập sắp đạt cao trình. Đến chiều 2.10, thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ, qua chiều 3.10 giảm còn 480m3/s.

Theo người dân, bình thường đây là "dòng sông chết". Khi thủy điện xả lũ mới có nước lưu thông, ở hạ lưu, cá "ngửi" được mùi nước sẽ bơi ngược dòng lên, đúng chân đập thì hết di chuyển được và luẩn quẩn ở đây. Vì thế, nhiều người tập trung gần chân đập tràn để bắt cá. Nếu may mắn có thể chài trúng những con cá lăng, cá mè trắng nặng cả 10 kg, thậm chí hơn.

Mạo hiểm bắt cá bên cạnh thủy điện đang xả lũ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ | Đám cháy kinh hoàng tại Đà Nẵng

Toàn cảnh 17h: Chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ | Đám cháy kinh hoàng tại Đà Nẵng

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Điều tra nghi án 3 người trong gia đình tử vong | Giá rau tăng ‘phi mã’ sau bão số 10

Toàn cảnh 17h: Lý do khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội ngập hoài không rút | Tìm thấy ô tô bị tảng đá vùi lấp

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bão số 11 bão Matmo Sân bay Long Thành bắt cá Thủy điện Trị An camera AI giao thông Bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận