Toàn cảnh 17h: Điều tra nghi án 3 người trong gia đình tử vong | Giá rau tăng ‘phi mã’ sau bão số 10
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Điều tra nghi án 3 người trong gia đình tử vong | Giá rau tăng 'phi mã' sau bão số 10

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
03/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 3.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Trung thu gõ cửa bệnh viện, mang niềm vui đến bệnh nhi Cần Thơ

Trung thu không chỉ là tết của thiếu nhi, mà còn là dịp để sẻ chia yêu thương. Tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ, hàng chục em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo cũng được đón một mùa trăng đặc biệt ngay trên giường bệnh.

Trung thu gõ cửa bệnh viện, mang niềm vui đến bệnh nhi Cần Thơ

Hàng loạt chờ xe buýt ở TP.HCM bị chiếm dụng tràn lan

Những nhà chờ xe buýt vốn được xây dựng để mang lại sự tiện lợi cho hành khách: có chỗ ngồi, che mưa che nắng, bảng thông tin rõ ràng. Nhưng thực tế hiện nay ở TP.HCM, nhiều nhà chờ đã bị biến dạng, mất đi đúng chức năng vốn có, khiến hành khách phải đứng dưới lòng đường, mất an toàn và gây mất mỹ quan đô thị.

Hàng loạt nhà chờ xe buýt ở TP.HCM bị chiếm dụng tràn lan

Cảnh báo mối tương quan giữa béo phì và rối loạn lo âu

Nhiều nghiên cứu cho thấy béo phì có thể làm tăng nguy cơ phát triển rối loạn lo âu, đồng thời người bị lo âu cũng dễ gặp khó khăn trong quản lý cân nặng (ăn uống không kiểm soát, ít vận động), dẫn tới tăng cân. Đây được gọi là mối quan hệ hai chiều giữa hai bệnh trạng. Việc thừa cân gây áp lực lên thể chất và tinh thần từ phân biệt đối xử xã hội, hình ảnh cơ thể đến inflammasome (viêm mạn). Tất cả có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng lo âu.

Cảnh báo mối tương quan giữa béo phì và rối loạn lo âu

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

