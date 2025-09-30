Toàn cảnh 17h ngày 30.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Ngập lụt kinh hoàng ở Hà Nội | Tuyên án cựu Tổng giám đốc Công ty SJC

Hà Nội mưa lớn, ngập trên diện rộng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), chiều nay 30.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn bị ngập sâu do mưa lớn, hàng trăm phương tiện mắc kẹt, chết máy giữa đường.

"Thần đèn" mang áo lính dời nhà cho dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân tự vệ cùng người dân xã biên giới ở Đà Nẵng đã hợp sức khiêng 6 ngôi nhà ra khỏi vùng sạt lở, bảo vệ tài sản và giúp bà con sớm ổn định chỗ ở sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10.

Nguy cơ tai nạn rình rập mỗi ngày tại đường Ba Làng - TP.HCM

Suốt nhiều tháng qua, đoạn đường Ba Làng (xã Bình Chánh, TP.HCM) xuống cấp nghiêm trọng với ổ gà, ổ voi, hố cống sụp lún, nắp cống nhô cao, gây nguy hiểm cho người đi đường. Việc di chuyển khó khăn, nhất là khi trời mưa, không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn trực tiếp tác động đến sinh hoạt và an toàn của người dân.

TP.HCM: Hết hồn với 'ổ voi' ngay trong khu dân cư

