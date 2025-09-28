Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Vật lộn sóng dữ thoát chết ly kỳ trong bão Bualoi; Bất lực nhìn lũ cuốn trôi vợ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Vật lộn sóng dữ thoát chết ly kỳ trong bão Bualoi; Bất lực nhìn lũ cuốn trôi vợ

Thanh Niên
Thanh Niên
28/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 28.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Vật lộn sóng dữ thoát chết ly kỳ trong bão Bualoi; Bất lực nhìn lũ cuốn trôi vợ

Ngư dân gặp nạn bám trụ giữa biển dữ và lời kể của "người hùng" cứu 7 người

Ngay sau khi xảy ra vụ 2 tàu cá gặp nạn tại biển Cửa Việt (Quảng Trị) khi đang vào trú bão số 10, ông Nguyễn Ngọc Thuận (là một ngư dân trú tại xã Cửa Việt) đã dũng cảm điều khiển thuyền ra tiếp cận hiện trường và ứng cứu thành công 7 ngư dân.

Ngư dân gặp nạn bám trụ giữa biển dữ và lời kể của 'người hùng' điều thuyền cứu 7 người ở Quảng Trị

Xót xa chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn trôi ở Huế

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Dương Thị Huệ (35 tuổi, quê xã Quảng Ninh, Thanh Hóa), là nạn nhân mất tích khi băng qua đoạn nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, thành phố Huế).

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi băng qua đoạn ngập ở Huế

4 sân bay tạm ngưng, hàng loạt chuyến bay bị hủy vì bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng khai thác 4 sân bay tại miền Trung trong ngày 28.9.

4 sân bay tạm ngưng, hàng loạt chuyến bay bị hủy vì bão số 10 (Bualoi)

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

