Toàn cảnh 17h: Đình chỉ hiệu trưởng vụ thực phẩm bẩn | Thực hư CSGT đấu giá xe vi phạm
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Đình chỉ hiệu trưởng vụ thực phẩm bẩn | Thực hư CSGT đấu giá xe vi phạm

Thanh Niên
Thanh Niên
25/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 25.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h 25.9: Đình chỉ hiệu trưởng vụ thực phẩm bẩn | Thực hư CSGT đấu giá xe vi phạm

Thực hư việc CSGT TP.HCM bán đấu giá hơn 1.200 xe vi phạm, giá từ 370.000 đồng/chiếc

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc CSGT TP.HCM sắp đấu giá hơn 1.200 xe vi phạm, giá khởi điểm từ 370.000 đồng/chiếc khiến nhiều người xôn xao từ chiều 24.9.

Theo thông tin được chia sẻ, thông báo từ một công ty đấu giá cho hay, một lô tài sản gồm 1.606 phương tiện các loại, là tang vật vi phạm hành chính do Phòng CSGT, Công an TP.HCM tịch thu, sẽ được bán đấu giá.

Thực hư việc CSGT TP.HCM bán đấu giá hơn 1.200 xe vi phạm, giá từ 370.000 đồng chiếc

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp dọc đại lộ, người dân nói gì?

Sắp tới, TP.HCM sẽ chi 12,7 tỉ đồng để cải tạo một phần vỉa hè, xây làn riêng hai chiều cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, mỗi chiều rộng khoảng 2m, thu hẹp còn 1,5m ở các đoạn qua cầu. Dự án không chỉ tạo thêm lựa chọn di chuyển xanh cho người dân mà còn là bước đi khẳng định định hướng phát triển hạ tầng giao thông thân thiện môi trường của thành phố.

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp dọc đại lộ, người dân nói gì?

Bầy ong "mở hàng" quán tàu hũ miền Tây: Cộng tác viên dự báo thời tiết

Khoảng 3 tháng nay, cứ mỗi lần dọn bán lúc 4 giờ chiều, quán tàu hũ nóng chè ỷ trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn vòng xoay gần Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, lại đón những vị khách đặc biệt. Những vị khách này nằm trong danh sách "VIP", đi bằng đường hàng không, thưởng thức bao nhiêu cũng miễn phí. Bởi đó là một bầy ong dạn dĩ, chuyên đi sớm nhất để "mở hàng".

Những viên chè ỷ mềm mại, nước dùng thanh ngọt, thơm thoảng hương gừng khiến bầy ong thích mê. Quán bán nhiều đồ ăn vặt, nhưng suốt buổi chúng chỉ bay loanh quanh nồi chè trôi nước. Nhân viên cũng đã quen với sự hiện diện của đoàn khách đông đảo này nên làm việc rất bình thường, dù lắm lúc chúng đậu trên đầu và trên tay. Thỉnh thoảng, chén tàu hũ bưng ra mời khách cũng có chú ong bay theo.

Bầy ong 'mở hàng' quán tàu hũ miền Tây: Cộng tác viên dự báo thời tiết

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

