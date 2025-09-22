Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ sập cổng trường đè 2 học sinh | Đặc điểm khủng khiếp của siêu bão Ragasa

Toàn cảnh 17h ngày 21.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xôn xao bảo vệ bãi biển Đà Nẵng bị tố 'xô đổ' xe máy: Ban quản lý lên tiếng

Những giờ qua, một đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên bãi biển Đà Nẵng di chuyển xe máy của du khách xuống bãi cát, kèm theo lời tố "xô đổ" xe, đang là chủ đề gây tranh cãi. Cụ thể trong đoạn clip, một nhân viên mặc đồng phục đã đẩy hai chiếc xe máy từ trên vỉa hè xuống bãi cát ven biển Mỹ An.

Khi một chiếc xe bị nghiêng đổ, người quay clip đã tỏ ra bức xúc, liên tục chất vấn người nhân viên, khiến nhiều người xem ban đầu cho rằng nhân viên đã "xô đổ" xe của du khách. Tuy nhiên, trước phản ứng mạnh mẽ này, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã lên tiếng làm rõ.

Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Ragasa được dự báo có sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 17, giật trên cấp 17, tức là đã mạnh hơn cả siêu bão Yagi năm 2024.

Các trung tâm dự báo bão quốc tế còn cảnh báo rằng cường độ của Ragasa có thể tiếp tục tăng, đạt tới 240 km/giờ, gây ra những đợt sóng cực lớn, cao trên 10 mét, đủ sức đánh chìm mọi loại tàu thuyền.

Dự kiến tối nay, siêu bão này sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025, và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Người dân mỏi mệt vì kẹt xe và vạch kẻ rối rắm tại nút giao An Phú

Tại TP.HCM, mỗi khi nhắc đến tình trạng kẹt xe và giao thông phức tạp, nút giao An Phú luôn là một trong những cái tên được nhắc đến. Đây không chỉ là điểm kết nối quan trọng giữa các tuyến đường huyết mạch, mà còn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân và tài xế khi lưu thông qua đây.

Hiện tại, tình trạng giao thông đang gây ra nhiều khó khăn, mà một trong những nguyên nhân chính là sự tồn tại song song của các vạch kẻ đường cũ và mới chưa được xử lý triệt để.

