Toàn cảnh 17h ngày 21.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Thảm kịch 3 mẹ con bị ô tô hất văng | Ô tô húc sập trụ xăng đè trúng nhân viên

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất tố người vi phạm cố tình chiếm giữ

Vụ xây nhầm nhà tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng) đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Suốt một năm qua chủ đất gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thể nhận lại tài sản vì người khác đã xây dựng và sinh sống ngay trên mảnh đất này.

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất tố người vi phạm cố tình chiếm giữ

"Mắt thần" V-Elint 18 Việt Nam sản xuất "bắt" máy bay tàng hình thế nào?

Trong những quốc gia đầu tư vào khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình, Việt Nam đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phát triển hệ thống phát hiện các phương tiện bay có diện tích phản xạ siêu nhỏ.

Một trong số đó là hệ thống trinh sát điện tử siêu cao tần thông minh V-Elint 18 đang thuộc biên chế của Cục Tác chiến điện tử (Bộ Quốc phòng). Hệ thống này được công bố tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội) mới đây.

‘Mắt thần' V-Elint 18 Việt Nam sản xuất 'bắt' máy bay tàng hình thế nào?

Theo lời giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, V-Elint 18 là hệ thống có dải thu siêu rộng, có khả năng phân tích, phát hiện, định vị, nhận dạng các loại mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền mà không bị đối phương phát hiện, do sử dụng hệ thống là dạng radar thụ động.

V-Elint 18 có cự ly định vị lên đến hàng trăm km, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình do chỉ thu tín hiệu của mục tiêu phát ra.

Thanh toán NAPAS trên xe buýt: Lái xe và hành khách đều phấn khởi

Từ 16.9.2025, 30 tuyến xe buýt tại TP.HCM áp dụng thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ NAPAS, giảm bớt gánh nặng cho tài xế trên những tuyến xe không tiếp viên.

Thanh toán NAPAS trên xe buýt: Lái xe và hành khách đều phấn khởi

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.