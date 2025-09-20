Toàn cảnh 17h: 'Tổng tài', 'thư ký' ở quán cà phê khai gì với công an? | Xôn xao 3 bảo vệ hành hung xe ôm

Toàn cảnh 17h ngày 20.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Xôn xao 3 bảo vệ hành hung xe ôm | Lời khai của ‘tổng tài’, ‘thư ký’ vụ hành hung

Bão Ragasa tiếp tục tăng cấp, sóng biển cao trên 10 mét

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20.9.2025, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tương đương khoảng 118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 13 giờ ngày 21.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và có thể mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 490 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17. Bão Ragasa tiếp tục tăng cấp, sóng biển cao trên 10 mét Toàn cảnh vụ ‘tổng tài’ phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Bắt đầu từ chiếc tẩu thuốc?

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17.9.2025 tại một quán cà phê thuộc khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Vụ ‘tổng tài’ phẩy tay ra hiệu ở quán cà phê: Bắt đầu từ chiếc tẩu thuốc?

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông mặc vest ngồi trong quán cà phê đã có hành động phẩy tay, ngay lập tức người đi cùng đứng dậy tiến vào trong quầy, bất ngờ đấm liên tiếp vào nhân viên thu ngân, khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Sau đó, người đàn ông mặc vest tiếp tục đưa tay lên bảo “thôi” thì người tấn công dừng lại và quay về bàn.

Camera ghi lại thời điểm Nguyễn Long Vũ hành hung nhân viên quán cà phê ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi côn đồ, đồng thời dấy lên nhiều tranh luận về danh tính người đàn ông mặc vest, đây cũng là nhân vật được gắn biệt danh “tổng tài”.

