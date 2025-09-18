Toàn cảnh 17h : Ly kỳ vụ tán sỏi cho bệnh nhân dù máy hỏng | Nghi phạm giết người sa lưới ở Côn Đảo

Toàn cảnh 17h ngày 18.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Khi gầm cầu trở thành bãi giữ xe, người dân TP.HCM nơm nớp lo cháy nổ

Tại khu vực gầm cầu Him Lam, không khó để bắt gặp cảnh hàng loạt ô tô và xe máy được gửi tại đây. Việc này khiến cho người dân luôn thấp thỏm lo ngại cháy nổ khi phải sinh sống ngay bên cạnh các "bình xăng di động".

Không riêng gì dưới chân cầu Him Lam mà ngay cả dưới chân cầu Lò Gốm, phường Bình Tiên, TP.HCM (Q.6 cũ) cũng xuất hiện bãi tập kết xe. Một số gầm cầu khác còn bị tận dụng làm quán cà phê, điểm tập kết rác… Tất cả đang đặt ra nỗi lo chung: nguy cơ cháy nổ, mất an toàn và làm xấu đi diện mạo đô thị của TP.HCM.

Dưới lớp bê tông vốn dĩ chỉ dành cho kết cấu cầu, thay vì trồng cây hay giữ thoáng giờ lại biến thành nơi tập kết của hàng chục phương tiện. Mỗi chiếc xe đều mang theo bình xăng, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hiểm họa khôn lường.



Thực trạng tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe, quán cà phê hay điểm tập kết rác không chỉ đe dọa an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo, không được phép tận dụng gầm cầu làm nơi kinh doanh hay trông giữ xe. Các địa phương phải khẩn trương rà soát và di dời trước ngày 30.10.2025. Đồng thời, người dân mong chờ các giải pháp cụ thể, để có thể an tâm sinh sống, mưu sinh ở khu vực quanh đây.

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ đồng chết như củi khô

Hàng loạt cây xanh trên dự án đường Phú Mỹ - Thuận An (TP.Huế), một dự án giao thông trọng điểm tại TP.Huế với tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng đang chết khô.

Bất ngờ 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi thận lúc máy hỏng

Ngày 18.9, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp về sai phạm y tế trong hoạt động khám chữa bệnh cho 255 bệnh nhân bị sỏi thận lúc máy tán sỏi thận laser bị hỏng, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã tổ chức rà soát lại toàn bộ hồ sơ bệnh án có liên quan đến 2 nội dung đặt sonde JJ và nội soi tán sỏi thận qua laser.

Đơn vị đã kỷ luật 4 cán bộ, xử phạt hành chính gần 20 nhân viên liên quan về việc áp giá sai dịch vụ, điều trị bệnh nhân khi máy tán sỏi thận laser bị hỏng tại Khoa Ngoại – Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.

Theo báo cáo của Sở Y tế khi đoàn kiểm tra tại bệnh viện, vào năm 2024 có 480 ca thực hiện tán sỏi laser trong giai đoạn máy tán sỏi đã bị hỏng, không còn sử dụng từ tháng 11.2023.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với báo chí, lãnh đạo của Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin chỉ có 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi laser khi máy đã bị hỏng. Về phía bệnh viện cũng đã đưa ra phương án khắc phục.

