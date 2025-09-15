Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Cập nhật vụ giả sư lừa đảo ở Tịnh thất Bồng Lai | Bắt khẩn cấp nhóm cướp giật đồ cúng
Toàn cảnh 17h: Cập nhật vụ giả sư lừa đảo ở Tịnh thất Bồng Lai | Bắt khẩn cấp nhóm cướp giật đồ cúng

15/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 15.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Cập nhật vụ giả sư lừa đảo ở Tịnh thất Bồng Lai | Bắt khẩn cấp nhóm cướp đồ cúng

Khoảnh khắc tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 8 người bị thương

Chiều 15.9.2025, Cục CSGT đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến người bị thương.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày.

VIDEO: Toàn cảnh vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45

Bộ Xây dựng đề xuất 152.000 tỉ mở rộng cao tốc Bắc - Nam 6 làn xe

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ phương án đầu tư mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông theo hình thức PPP.

Phương án ưu tiên mở rộng ngay lên 6 làn xe; đồng thời đề xuất phân chia thành 2 dự án lớn khu vực Bắc - Nam để giảm vốn ngân sách hỗ trợ, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác.

Bộ Xây dựng đề xuất 152.000 tỉ mở rộng cao tốc Bắc - Nam 6 làn xe

Bộ Công an bác bỏ tin giả liên quan vụ lộ dữ liệu tại CIC

Những ngày qua, lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng đến vụ việc lộ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), nhiều người đã tung ra hàng loạt thông tin giả gây hoang mang dư luận và gây mất ổn định môi trường kinh doanh, xã hội.

Bộ Công an bác bỏ tin giả liên quan vụ lộ dữ liệu tại CIC

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

