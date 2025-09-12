Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Cận cảnh tên lửa Scud-B Việt Nam sở hữu | Bác sĩ nội trú ‘gây sốt’, hiệu trưởng nói gì?
12/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 12.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Trà đá, mớ rau “rủ nhau” tăng giá

Trong thời gian gần đây, thị trường tiêu dùng tại Hà Nội chứng kiến sự biến động mạnh về giá cả. Tại nhiều khu chợ dân sinh, các loại rau, củ thiết yếu đều tăng trung bình từ 20 - 40% so với đầu tháng. Đáng chú ý, ngay cả trà đá, loại đồ uống vốn được coi là rẻ nhất, quen thuộc nhất với người dân, cũng đồng loạt tăng giá, từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng, thậm chí 7.000 đồng mỗi cốc.

Trà đá, mớ rau ‘rủ nhau’ tăng giá

Các bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội, Trường ĐH Y Hà Nội nói gì?

Trước sức nóng của sự kiện Matching Day năm nay, nhiều bình luận trên mạng xã hội đã cho rằng sự kiện nên được phát sóng trên truyền hình. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đã phản hồi về ý kiến này.

Các bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội, Trường ĐH Y Hà Nội nói gì

Giải cứu 12 người mắc kẹt trong tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan 

Tối 11.9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP.Đà Nẵng cho hay, sau vụ va chạm giữa xe khách và xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, lực lượng cứu hộ đã huy động cả xe múc, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin xe khách.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 ngày 11.9, tại Km 42+600, cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu hướng về TP.Huế (thuộc P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách BS 17H-018.33 và 2 xe tải BS 89C-180.32, 73C-161.20. Cú va chạm mạnh khiến xe khách và xe tải 89C-180.32 mắc kẹt, nhiều hành khách không thể thoát ra ngoài.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan: Giải cứu 12 người mắc kẹt

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

