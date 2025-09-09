Toàn cảnh 17h: Cha của Thùy Tiên nộp bao nhiêu tiền khắc phục? | Nén nhang thiêu rụi dãy nhà

Toàn cảnh 17h ngày 9.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h Cha của Thùy Tiên nộp bao nhiêu tiền khắc phục Nén nhang thiêu rụi dãy nhà

Truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá công an Nguyễn Đông Cánh

Ngày 9.9, Bộ Công an đã có quyết định số 7621/QĐ-BCA-X01 về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan nghiệp vụ, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk đã hy sinh trong lúc truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá công an Nguyễn Đông Cánh

Ông Cao Tiến Dũng bị tạm đình chỉ đại biểu HĐND Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định (ngày 8.9) tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Cao Tiến Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai thuộc Tổ đại biểu số 1.

Theo quyết định, HĐND tỉnh Đồng Nai căn cứ vào luật Tổ chức chính quyền địa phương; căn cứ vào quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện KNSD tối cao (ngày 1.8) và xét đề nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh tại công văn ngày 4.9 về việc đề nghị xem xét tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Cao Tiến Dũng bị tạm đình chỉ đại biểu HĐND Đồng Nai

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Ngày 9.9, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo dự thảo, Bộ Tài chính trình đề xuất rõ thông qua phương án 2 vì nhận được nhiều ý kiến đồng ý. Trong đó, đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 40,9%). Mức giảm trừ gia cảnh này áp dụng theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay có mức tăng 40 - 42%.

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.