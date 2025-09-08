Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Sen Vàng lên tiếng về hợp đồng liên quan Thùy Tiên | Bí mật ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Sen Vàng lên tiếng về hợp đồng liên quan Thùy Tiên | Bí mật ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng

Thanh Niên
Thanh Niên
08/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 8.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 8.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Theo Công điện số 159 về điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước. Khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng.

Đồng thời, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất...

Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Công ty Sen Vàng lên tiếng vụ kẹo Kera

Sáng 8.9, Công ty Sen Vàng gửi thông cáo báo chí, nêu những ngày qua, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội đã giật tiêu đề suy diễn, cắt ghép.

Theo Công ty Sen Vàng, điều này khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (sau đây gọi tắt là Công ty Sen Vàng) và cá nhân của bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc công ty).

Vì vậy, phía Công ty Sen Vàng đã trích dẫn nguyên văn kết luận của Bộ Công an những nội dung liên quan đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng lên tiếng vụ kẹo Kera

Lý do chưa di dời ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng

Những ngày qua, tại xã Hà Tây (TP.Hải Phòng), dư luận đang chú ý đến việc một ngôi mộ tổ của dòng họ P.K nằm ngay giữa tuyến đường chính của dự án Khu dân cư mới đường 390. Vấn đề này đã khiến hạ tầng dự án bị chia cắt, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây, cho biết ngôi mộ nói trên thuộc dòng họ P.K, vốn tồn tại từ lâu và chưa thể di dời do nội bộ dòng họ chưa thống nhất.

Lý do chưa di dời ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

