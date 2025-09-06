Toàn cảnh 17h: Giá bán du thuyền ông Trịnh Văn Quyết | Xôn xao clip ẩu đả liên quan nghệ sĩ, YouTuber

Toàn cảnh 17h ngày 6.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Thuê khách giả để ‘dụ’ khách thật hút mỡ chui ở TP.HCM

Công an TP.HCM vừa khởi tố chủ cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW cùng 'bác sĩ' không bằng cấp và nhân viên marketing về hành vi "lừa dối khách hàng". Cơ sở này đã thực hiện hút mỡ cho hơn 500 người, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng bằng các chiêu trò tinh vi.

21 trường hợp lao động nước ngoài không cần giấy phép tại Việt Nam

Luật sư nước ngoài, phóng viên nước ngoài, giáo viên giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế; người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam… là những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

"Chợ nhà giàu" tấp nập người sắm lễ ngày rằm tháng 7

Từ sáng sớm ngày 15.7 âm lịch, chợ Hàng Bè trên phố Gia Ngư (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rộn ràng người mua sắm chuẩn bị cho mâm cúng rằm. Nơi đây được biết đến là "chợ nhà giàu" bởi quy tụ nhiều món ngon, thực phẩm tươi, đồ cúng làm sẵn với giá thành cao nhưng đầy sang trọng.

