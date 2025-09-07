Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Kết luận điều tra vụ Chị em rọt | Nhiều người Hà Nội loay hoay tìm bãi xe
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Kết luận điều tra vụ Chị em rọt | Nhiều người Hà Nội loay hoay tìm bãi xe

Thanh Niên
Thanh Niên
07/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 7.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Kết luận điều tra vụ Chị em rọt | Nhiều người Hà Nội loay hoay tìm bãi xe

Phấn khởi trước diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Sau hoàn thành phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập", cải tạo và chỉnh trang nhiều hạng mục, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khoác lên mình diện mạo mới xanh, sạch, yên bình, trở thành điểm hẹn văn hóa – giải trí thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phấn khởi trước diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Trùm giang hồ Bình "Kiểm" tiếp tục hầu tòa

Theo lịch xét xử, ngày 23.9 tới, TAND khu vực 7 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (hay còn gọi là Bình "Kiểm", 55 tuổi) cùng 13 bị cáo khác về các tội liên quan vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh (Phó chánh án TAND khu vực 7) làm chủ tọa.

Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' tiếp tục hầu tòa

Người dân miền núi Quảng Trị "hái quả ngọt" từ mô hình dê giống khởi nghiệp của biên phòng

Mô hình "dê giống khởi nghiệp" do các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) khởi xướng đã mang lại thành công lớn, giúp bà con Pa Kô ở La Lay ổn định sinh kế, giảm bớt phụ thuộc vào nương rẫy.

Người dân miền núi Quảng Trị 'hái quả ngọt' từ mô hình dê giống khởi nghiệp của biên phòng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

