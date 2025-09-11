Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Vì sao cá chết trắng hồ Trúc Bạch? | Người dân đẩy xe cứu thương khi triều cường

11/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 11.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Tạm giữ hình sự chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh đánh khách

Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, Q.Gò Vấp cũ, TP.HCM), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Chinh dùng hung khí hành hung, đe dọa một nữ khách hàng ngay tại cơ sở của mình.    

Người dân Cần Thơ chung tay đẩy xe cứu thương vượt qua đoạn đường ngập

Sáng 11.9.2025, khi triều cường lên nhanh, khiến đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ bị ngập sâu.

Một xe cấp cứu từ thiện chở bệnh nhân chạy ngang qua bị chết máy giữa dòng nước. Ngay lập tức, 3 thanh niên làm việc tại một cơ sở kinh doanh thiết bị điện gần đó đến hỗ trợ, cùng đẩy chiếc xe vượt qua đoạn ngập, giúp xe tìm chỗ sửa chữa để kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Hình ảnh này khiến nhiều người chứng kiến xúc động, cảm phục.

Nhờ Âu thuyền Cái Khế cùng nhiều hạng mục thoát nước mới đưa vào vận hành, tình trạng ngập ở Cần Thơ đã giảm đáng kể so với những năm trước. Nhiều tuyến đường từng thường xuyên ngập sâu khi triều cường dâng như Hoàng Văn Thụ, Mậu Thân, Huỳnh Cương… nay đã cơ bản khô ráo, không còn cảnh người dân vất vả lội nước.

Thực tế những đợt triều cường gần đây cho thấy, tình trạng ngập cục bộ ở khu vực nội ô P.Ninh Kiều đã giảm rõ rệt. Âu thuyền Cái Khế là một trong những gói thầu thuộc Dự án phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, khởi công từ tháng 9.2022 và hoàn thành sau gần 2 năm thi công.

Tuy nhiên, các khu vực trũng thấp vẫn chịu ảnh hưởng khi triều đạt đỉnh như khu vực gần cầu Bình Thủy, nhiều đoạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Hồng Phong thuộc P.Bình Thủy cũng ngập sâu. Nhiều con hẻm nối từ sông Hậu vào các tuyến đường này cũng lênh láng nước, khiến người và phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Nữ kiến trúc sư đam mê phỏng dựng đồ chơi Trung Thu trăm tuổi

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những chiếc lồng đèn điện tử, đồ chơi công nghiệp lên ngôi, thì ở một góc nhỏ của Sài Gòn, có một người trẻ lại chọn ngược dòng dày công phục dựng những món đồ chơi Trung Thu trăm tuổi. Hành trình ấy bắt đầu từ những tấm ảnh xưa với một khát khao nối lại những đứt gãy văn hoá.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
