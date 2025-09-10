Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Công an thông tin vụ giúp người nhưng bị đánh | Bất ngờ trúng độc đắc nhờ hàng xóm
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Công an thông tin vụ giúp người nhưng bị đánh | Bất ngờ trúng độc đắc nhờ hàng xóm

Thanh Niên
Thanh Niên
10/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 10.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Công an thông tin vụ giúp người nhưng bị đánh nhập viện | Bất ngờ trúng độc đắc nhờ hàng xóm

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá công an Nguyễn Đông Cánh

Ngày 10.9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định số 1776/QĐ-CTN ngày 9.9 về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho trung tá Nguyễn Đông Cánh, Phó tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã trao tặng huân chương cho thân nhân trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá công an Nguyễn Đông Cánh

Nuôi lớn hai người con tự kỷ bằng gánh bánh xèo

 Trên một góc đường tại xã Đông Thạnh (TP.HCM), có một quán bánh xèo nhỏ không tên do người đàn ông đã ngoài 50 tuổi đứng bếp. Đây là quán bánh của ông Huỳnh Dần, cũng là kế sinh nhai duy nhất giúp ông duy trì cuộc sống, và nuôi hai cậu con trai của mình. Mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, hai cậu con trai của ông Dần gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cả 2 vẫn theo phụ cha một số công việc lặt vặt trong quán.

Nuôi lớn 2 người con tự kỷ bằng gánh bánh xèo

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Kết luận điều tra vụ Chị em rọt | Nhiều người Hà Nội loay hoay tìm bãi xe

Toàn cảnh 17h: Kết luận điều tra vụ Chị em rọt | Nhiều người Hà Nội loay hoay tìm bãi xe

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Sen Vàng lên tiếng về hợp đồng liên quan Thùy Tiên | Bí mật ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng

Toàn cảnh 17h: Cha của Thùy Tiên nộp bao nhiêu tiền khắc phục? | Nén nhang thiêu rụi dãy nhà

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H giúp người nhưng bị đánh nhập viện trúng độc đắc u tuyến giáp nuôi con tự kỷ Ba Lan Israel tấn công Qatar Nguyễn Đông Cánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận