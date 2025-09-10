Toàn cảnh 17h: Công an thông tin vụ giúp người nhưng bị đánh | Bất ngờ trúng độc đắc nhờ hàng xóm

Toàn cảnh 17h ngày 10.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Ngày 10.9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định số 1776/QĐ-CTN ngày 9.9 về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho trung tá Nguyễn Đông Cánh, Phó tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã trao tặng huân chương cho thân nhân trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Trên một góc đường tại xã Đông Thạnh (TP.HCM), có một quán bánh xèo nhỏ không tên do người đàn ông đã ngoài 50 tuổi đứng bếp. Đây là quán bánh của ông Huỳnh Dần, cũng là kế sinh nhai duy nhất giúp ông duy trì cuộc sống, và nuôi hai cậu con trai của mình. Mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, hai cậu con trai của ông Dần gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cả 2 vẫn theo phụ cha một số công việc lặt vặt trong quán.

