Toàn cảnh 17h: Vạch trần ổ nhóm đa cấp lừa sinh viên ở quán cà phê | Chi tiền tỉ xin được tâm thần

Toàn cảnh 17h ngày 14.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vạch trần ổ nhóm đa cấp lừa sinh viên ở quán cà phê

TP.HCM có cần mở làn riêng cho xe buýt?

TP.HCM đang lấy ý kiến cho đề xuất mở làn ưu tiên, làn riêng cho xe buýt, đồng thời mở rộng mạng lưới lên 205 tuyến trong giai đoạn 2025 – 2030. Đây được xem là giải pháp quan trọng để giảm ùn tắc, hạn chế phương tiện cá nhân và thúc đẩy giao thông xanh.

Tuy vậy, bài toán không chỉ nằm ở hạ tầng vốn hạn chế và chi phí lớn, mà còn ở thói quen đi lại của người dân, chất lượng dịch vụ, cùng sự đồng thuận xã hội. Liệu TP.HCM có đủ điều kiện và quyết tâm để biến xe buýt thành trục xương sống của giao thông đô thị?

Giá điện phải tăng bao nhiêu lần thì EVN mới xóa hết lỗ?

Theo Bộ Công thương, trong tháng 10 tới, giả sử giá điện tăng 3%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thu về được khoảng 4.800 tỉ đồng. Hiện tại, khoản lỗ mà EVN đang có báo cáo và Bộ Công thương đã đề xuất cho phép tính chi phí chưa được tính đầy đủ vào các lần điều chỉnh giá điện tiếp theo là gần 44.800 tỉ đồng.

Từ 15.9, làm thủ tục bay nội địa bằng VNeID và sinh trắc học

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 yêu cầu triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Trong lĩnh vực giao thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.












