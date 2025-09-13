Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Hành trình truy bắt vụ thảm án ở Đắk Lắk, lạnh gáy lời khai; Lời kể bé trai cứu bạn
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hành trình truy bắt vụ thảm án ở Đắk Lắk, lạnh gáy lời khai; Lời kể bé trai cứu bạn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
13/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 13.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Hành trình truy bắt vụ thảm án ở Đắk Lắk, lạnh gáy lời khai; Lời kể bé trai cứu bạn

Nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk "cải trang" phụ nữ để bỏ trốn

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi), nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình khai nhận, do ghen tuông và bị gia đình "vợ" xem thường, không cho ở chung nhà nên đã nhiều lần tìm đến gây sự.

Nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk 'cải trang' phụ nữ để bỏ trốn

Kỳ lạ cây cầu hơn 10 tỉ sắp hoàn thành mà người dân sợ không dám đi

Nhiều hộ dân ở thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) tỏ ra bất bình khi cầu Bải Thẹn bắc qua sông nhà Lê thi công sắp hoàn thành nhưng lại có thiết kế kỳ lạ khi đường dẫn lên cầu chạy uốn lượn, lan can cầu lại nằm chính giữa tim đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Kỳ lạ cây cầu hơn 10 tỉ sắp hoàn thành mà người dân sợ không dám đi

Tên lửa phòng không S-125-VT được đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hiện đại thế nào?

Chiều 12.9, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đoàn công tác đã kiểm tra các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội); động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ và nhân dân tham quan triển lãm.

Tại khu trưng bày ngoài trời, đại tướng Phan Văn Giang dừng lại khá lâu để kiểm tra tại khu trưng bày tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến.

Theo giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, cải tiến. Tổ hợp tên lửa này là phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp S-125 Pechora (Liên Xô).

Tên lửa phòng không S-125-VT được đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hiện đại thế nào?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

