Toàn cảnh 17h: Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường | Chủ tịch Asanzo lãnh án tù
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường | Chủ tịch Asanzo lãnh án tù

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
17/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 17.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h 17.9: Dai-Ichi Việt Nam bị tố tạo hợp đồng khống? | Chủ tịch Asanzo lãnh án tù

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt 2 tỉ đồng do trốn thuế

Hội đồng xét xử TAND TP.HCM nhận định, hành vi của 2 anh em Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thu ngân sách thuế, ảnh hưởng trị an xã hội. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt 2 tỉ đồng do trốn thuế

Không còn xếp hàng chờ lâu: Hành khách trải nghiệm Metro thời "công nghệ mới"

Những ngày qua, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), đơn vị vận hành tuyến metro số 1, đã phát loa và dán bảng thông báo rằng tại 4 nhà ga trên, hành khách sẽ không còn mua vé giấy có mã QR tại quầy như trước đây. Thay vào đó, người dân được khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt, bao gồm mua vé tại máy bán vé tự động (kiosk), qua ứng dụng HCMC Metro HURC, Miniapp Metro trên MoMo hoặc thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé bằng thẻ ngân hàng (Visa, Mastercard, Napas), ví điện tử, thiết bị di động đã liên kết thẻ ngân hàng.

Không còn xếp hàng chờ lâu: Hành khách trải nghiệm Metro thời 'công nghệ mới'.

“Minh cô đơn” và chuyến nhập viện đầy bất an: “Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên”

Trong căn phòng nhỏ của khoa Nội tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Minh (được biết đến nhiều với tên gọi "Minh cô đơn") vẫn giữ nụ cười hiền, dù bệnh tật liên tiếp tìm đến, ông vẫn mong ước sớm khỏe bệnh để mọi người không phải lo lắng thêm.

Ông Minh được nhiều sinh viên tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM trìu mến gọi là "hiệp sĩ", nhiều năm qua đã không ngại khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trẻ. Vì vậy, khi hay tin ông phải nhập viện, hàng trăm sinh viên và người dân từng được ông cưu mang đã bày tỏ sự lo lắng, liên tục gọi điện và gửi lời thăm hỏi, động viên, mong ông sớm bình phục.

‘Minh cô đơn’ và chuyến nhập viện đầy bất an: ‘Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên’

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

