Toàn cảnh 17h 19.9: Phụ huynh ‘dậy sóng’ vụ thực phẩm bẩn | Bão số 8 có ảnh hưởng Việt Nam?

Đồng Nai: Giải cứu nam sinh viên khỏi vụ "bắt cóc online"

Ngày 18.9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam sinh 18 tuổi khỏi vụ "bắt cóc online".

Trước đó, chiều 17.9, bà Đ.Th.T (50 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) trình báo việc con trai N.S.L (sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) bị nhóm người lạ khống chế và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để "chuộc người".

Sử dụng VNeID đi máy bay tại TP.HCM: "Trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại"

Trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại là giải pháp ứng dụng định danh điện tử VNeID và nhận diện sinh trắc học đã đang mang lại cho hành khách khi làm thủ tục lên máy bay tại TP.HCM. Sau 2 tháng, hệ thống đã phục vụ hơn 110.000 lượt khách. Đáng chú ý, tỷ lệ hành khách tự tin sử dụng công nghệ này đã tăng gấp 2,6 lần so với ngày đầu tiên.

Hình ảnh cầu vồng hình tròn khác lạ "gây sốt mạng": Khoa học giải thích sao?

Mới đây, một tài khoản khoản có hơn 2 triệu lượt theo dõi chia sẻ hình ảnh được cho là cầu vồng hoàn chỉnh với dòng trạng thái thú vị: "Hôm nay tôi biết là cầu vồng thực sự là một đường tròn hoàn chỉnh, chẳng qua là bị che đi nên chúng ta mới thấy một đoạn be bé thôi".

Nội dung bức ảnh được mô tả là một cầu vồng hoàn chỉnh - một đường tròn 7 sắc rực rỡ. Trong khi đó, cầu vồng mà chúng ta thường thấy chỉ là cầu vồng khuyết, có dạng hình vòng cung.

