Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h 19.9: Phụ huynh ‘dậy sóng’ vụ thực phẩm bẩn | Bão số 8 có ảnh hưởng Việt Nam?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h 19.9: Phụ huynh ‘dậy sóng’ vụ thực phẩm bẩn | Bão số 8 có ảnh hưởng Việt Nam?

Thanh Niên
Thanh Niên
19/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 19.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h 19.9: Phụ huynh ‘dậy sóng’ vụ thực phẩm bẩn | Bão số 8 có ảnh hưởng Việt Nam?

Đồng Nai: Giải cứu nam sinh viên khỏi vụ "bắt cóc online"

Ngày 18.9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam sinh 18 tuổi khỏi vụ "bắt cóc online".

Trước đó, chiều 17.9, bà Đ.Th.T (50 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) trình báo việc con trai N.S.L (sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) bị nhóm người lạ khống chế và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để "chuộc người".

Đồng Nai: Giải cứu nam sinh viên khỏi vụ 'bắt cóc online'

Sử dụng VNeID đi máy bay tại TP.HCM: "Trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại"

Trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại là giải pháp ứng dụng định danh điện tử VNeID và nhận diện sinh trắc học đã đang mang lại cho hành khách khi làm thủ tục lên máy bay tại TP.HCM. Sau 2 tháng, hệ thống đã phục vụ hơn 110.000 lượt khách. Đáng chú ý, tỷ lệ hành khách tự tin sử dụng công nghệ này đã tăng gấp 2,6 lần so với ngày đầu tiên.

Sử dụng VNeid đi máy bay tại TP.HCM: “Trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại”

Hình ảnh cầu vồng hình tròn khác lạ "gây sốt mạng": Khoa học giải thích sao?

Mới đây, một tài khoản khoản có hơn 2 triệu lượt theo dõi chia sẻ hình ảnh được cho là cầu vồng hoàn chỉnh với dòng trạng thái thú vị: "Hôm nay tôi biết là cầu vồng thực sự là một đường tròn hoàn chỉnh, chẳng qua là bị che đi nên chúng ta mới thấy một đoạn be bé thôi".

Nội dung bức ảnh được mô tả là một cầu vồng hoàn chỉnh - một đường tròn 7 sắc rực rỡ. Trong khi đó, cầu vồng mà chúng ta thường thấy chỉ là cầu vồng khuyết, có dạng hình vòng cung.

Hình ảnh cầu vồng hình tròn khác lạ 'gây sốt mạng': Khoa học giải thích sao?


Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Truy tìm người cầm rựa chặn xe tải | Hoảng hồn cảnh nhà xưởng bốc cháy

Toàn cảnh 17h: Truy tìm người cầm rựa chặn xe tải | Hoảng hồn cảnh nhà xưởng bốc cháy

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường | Chủ tịch Asanzo lãnh án tù

Toàn cảnh 17h : Ly kỳ vụ tán sỏi cho bệnh nhân dù máy hỏng | Nghi phạm giết người sa lưới ở Côn Đảo

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H cơm bán trú Trường tiểu học Trưng Vương bắt cóc online VNeID mưa bão số 8 cầu vòng tròn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận