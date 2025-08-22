Tháng 8.2024, nhóm sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành, TP.HCM đã cùng nhau khởi xướng hoạt động thiện nguyện mang tên 'Lớp học Cầu Vồng' - một fanpage cộng đồng nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương.
Với tinh thần "cho đi là còn mãi", cả nhóm đã kêu gọi quyên góp từ cộng đồng và mỗi thành viên tự đóng góp từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng chất chứa tấm lòng, được chúng tôi sử dụng để tổ chức một ngày vui chơi ấm áp cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp, TP.HCM. Ngoài ra, nhóm còn chuẩn bị hơn 100 phần quà gồm bánh kẹo, gạo, dụng cụ học tập và tận tay gửi đến các em cũng như thăm hỏi, động viên các mẹ đang nuôi trẻ mồ côi tại làng. Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động dù nhỏ nhưng làm bằng cả trái tim đều có thể thắp sáng hy vọng cho một ai đó. Và hành trình ấy, với chúng tôi, chính là một điều diệu kỳ của lòng nhân ái.
Phát quà là một phần của chương trình giao lưu nhằm lan tỏa tình yêu thương và sẻ chia đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
