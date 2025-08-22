Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Lớp học Cầu Vồng

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
TP.HCM
22/08/2025 09:00 GMT+7

Tháng 8.2024, nhóm sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành, TP.HCM đã cùng nhau khởi xướng hoạt động thiện nguyện mang tên 'Lớp học Cầu Vồng' - một fanpage cộng đồng nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương.

Với tinh thần "cho đi là còn mãi", cả nhóm đã kêu gọi quyên góp từ cộng đồng và mỗi thành viên tự đóng góp từ 500.000 đồng -  1 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng chất chứa tấm lòng, được chúng tôi sử dụng để tổ chức một ngày vui chơi ấm áp cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp, TP.HCM. Ngoài ra, nhóm còn chuẩn bị hơn 100 phần quà gồm bánh kẹo, gạo, dụng cụ học tập và tận tay gửi đến các em cũng như thăm hỏi, động viên các mẹ đang nuôi trẻ mồ côi tại làng.
Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động dù nhỏ nhưng làm bằng cả trái tim đều có thể thắp sáng hy vọng cho một ai đó. Và hành trình ấy, với chúng tôi, chính là một điều diệu kỳ của lòng nhân ái.

Lớp học cầu vồng - Ảnh 1.

Team "Lớp học Cầu Vồng" chụp ảnh kỷ niệm trước khi bắt đầu hoạt động thiện nguyện. Đây là khoảnh khắc ghi dấu tinh thần đoàn kết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một ngày ý nghĩa

Lớp học cầu vồng - Ảnh 2.

Các thành viên trong nhóm đang tích cực chuẩn bị các phần quà gồm bánh, kẹo, nhu yếu phẩm, gạo và đồ chơi. Mỗi món quà là sự sẻ chia và lan tỏa yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

Lớp học cầu vồng - Ảnh 3.

Hóa trang cho các bé chuẩn bị vui chơi

Lớp học cầu vồng - Ảnh 4.

Mỗi bước chân, mỗi nụ cười là minh chứng cho một tuổi thơ tươi đẹp và bình yên - điều quý giá nhất mà các em đang tận hưởng

Lớp học cầu vồng - Ảnh 5.

Em nhỏ hào hứng nhận quà từ tình nguyện viên

Phát quà là một phần của chương trình giao lưu nhằm lan tỏa tình yêu thương và sẻ chia đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học cầu vồng - Ảnh 6.

Hoạt động vui chơi không chỉ giúp các em thư giãn mà còn tạo cơ hội để các tình nguyện viên gần gũi, hiểu và đồng hành cùng các em

Lớp học cầu vồng - Ảnh 7.

Một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm kết nối của người trẻ với thế hệ tương lai

Lớp học cầu vồng - Ảnh 8.

 

