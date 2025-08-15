Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Những hình ảnh đẹp trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ

Khai Đoan
Khai Đoan
TP.HCM
15/08/2025 09:00 GMT+7

Những khoảnh khắc yêu thương, những nụ cười rạng rỡ hay vô số giọt mồ hôi ướt đẫm áo trong hoạt động trồng cây sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, khó phai trong lòng hơn 200 cán bộ Đoàn phường Tân Bình (TP.HCM) và tình nguyện viên Hội yêu rác.

Hoạt động trồng cây không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường đến với mọi người mà còn giúp xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại huyện đảo Cần Giờ vào dịp lễ ý nghĩa.

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, mọi người vô cùng háo hức cùng đoàn chở cây đến địa điểm trồng

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 2.
Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 3.

Nhộn nhịp chuyển cây từ xe xuống

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 4.
Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 5.
Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 6.

Hoạt động thu hút đông đảo thanh niên, học sinh và cả người lớn tuổi, người nước ngoài cùng tham gia

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 7.

Anh Kento Inaba (người Nhật, sinh năm 1992, làm IT) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hào hứng và hạnh phúc khi tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường. Hoạt động thật sự rất vui và vô cùng ý nghĩa

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 8.

Tình nguyện viên trồng cây bất chấp trời mưa

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 9.
Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 10.
Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 11.

Tưới nước, nhặt rác quanh các tuyến đường vừa trồng và bón phân, lấp đất, buộc nẹp cố định để cây xanh phát triển tốt

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 12.

Tình nguyện viên tranh thủ chụp hình...

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 13.

... ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa

Hy vọng rằng hoạt động trồng cây đầy ý nghĩa sâu sắc này sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa tình yêu thiên nhiên, thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người, để tất cả cùng chung tay phủ lại màu xanh cho trái đất. 

Kỷ niệm đẹp, khó phai trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ - Ảnh 14.

 

Khám phá thêm chủ đề

trồng cây Bảo vệ môi trường sống đẹp Sống đẹp mùa 5 Tình nguyện viên
