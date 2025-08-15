Những hình ảnh đẹp trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ

Hoạt động trồng cây không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường đến với mọi người mà còn giúp xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại huyện đảo Cần Giờ vào dịp lễ ý nghĩa.
Nhộn nhịp chuyển cây từ xe xuống
Hoạt động thu hút đông đảo thanh niên, học sinh và cả người lớn tuổi, người nước ngoài cùng tham gia
Tưới nước, nhặt rác quanh các tuyến đường vừa trồng và bón phân, lấp đất, buộc nẹp cố định để cây xanh phát triển tốt
Hy vọng rằng hoạt động trồng cây đầy ý nghĩa sâu sắc này sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa tình yêu thiên nhiên, thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người, để tất cả cùng chung tay phủ lại màu xanh cho trái đất.
