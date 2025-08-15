Những hình ảnh đẹp trong hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại Cần Giờ

Hoạt động trồng cây không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường đến với mọi người mà còn giúp xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại huyện đảo Cần Giờ vào dịp lễ ý nghĩa.

Từ sáng sớm, mọi người vô cùng háo hức cùng đoàn chở cây đến địa điểm trồng

Nhộn nhịp chuyển cây từ xe xuống

Hoạt động thu hút đông đảo thanh niên, học sinh và cả người lớn tuổi, người nước ngoài cùng tham gia



Anh Kento Inaba (người Nhật, sinh năm 1992, làm IT) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hào hứng và hạnh phúc khi tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường. Hoạt động thật sự rất vui và vô cùng ý nghĩa”

Tình nguyện viên trồng cây bất chấp trời mưa

Tưới nước, nhặt rác quanh các tuyến đường vừa trồng và bón phân, lấp đất, buộc nẹp cố định để cây xanh phát triển tốt

Tình nguyện viên tranh thủ chụp hình...

... ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa

Hy vọng rằng hoạt động trồng cây đầy ý nghĩa sâu sắc này sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa tình yêu thiên nhiên, thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người, để tất cả cùng chung tay phủ lại màu xanh cho trái đất.