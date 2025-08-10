Những việc làm mang ý nghĩa của các em như tham gia trồng cây, góp tặng tập sách, quần áo cho các bạn khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn hay viếng nghĩa trang quét dọn, nhặt rác và thắp hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ... thật đáng đáng để lan tỏa.

Khoảnh khắc hăng say tham gia trồng cây tại doanh trại quân đội quận Tân Bình, TP.HCM (cũ)

Đến Tịnh xá Ngọc Thành rất sớm để góp tập sách và quần áo tặng các bạn nhỏ khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn

Quét dọn, nhặt rác tại nghĩa trang và thắp hương để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố Thủ Đức (cũ)

Nhìn những "thiên thần nhỏ" gieo mầm yêu thương, sống trách nhiệm với môi trường, ta càng thêm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Hy vọng rằng, những hành động nhỏ nhưng đầy cao đẹp này sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần hun đúc nên một thế hệ trẻ có ý thức trách nhiệm, "vừa có tâm lẫn tầm", chung tay xây dựng một Việt Nam vững mạnh, "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy.











