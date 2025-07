Thế hệ trẻ tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng

Truyền động lực cho thế hệ trẻ

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã đến thăm Mẹ VN anh hùng Trần Thị Tư, ngụ tại đường số 20, Khu phố 13, P.Hiệp Bình (trước đây là P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ VN anh hùng Trần Thị Tư, ngụ đường số 20, Khu phố 13, P.Hiệp Bình, TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ở tuổi 95, mặc dù đôi mắt đã kém hơn nhiều, nhưng mẹ Tư vẫn còn rất minh mẫn. Khi thấy màu áo xanh của thế hệ trẻ hôm nay đến thăm, bao ký ức ùa về, mẹ kể về thời thanh xuân anh dũng của mình và của các đứa con.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang ân cần hỏi thăm sức khỏe của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư, ngụ tại đường số 20, Khu phố 13, P.Hiệp Bình (trước đây là P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM). ẢNH: NỮ VƯƠNG

Mẹ Tư cho biết từ năm 1945 - 1975, mẹ tham gia đóng góp tiền bạc, gạo muối sản xuất nông nghiệp cho kháng chiến chống Mỹ cứu nước và động viên các con tham gia kháng chiến. Mẹ có 8 người con, trong đó hai người con liệt sĩ là Nguyễn Hữu Thụ (con thứ 2) và Nguyễn Hữu Minh (con thứ 4) và một thương binh là anh Nguyễn Hữu Vũ (con thứ 6).

Từ năm 1975 - 2009, mẹ Tư sinh sống tại xã Đức Thạnh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi (nay là xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi). Từ năm 2000, mẹ chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng con trai út.

Trùng cả họ lẫn tên, Mẹ VN anh hùng Trần Thị Tư (ngụ ấp An Mỹ, P.Thuận An, TP.HCM; trước là ấp An Mỹ, xã An Sơn, TP.Thuận An, Bình Dương) cho biết rất vui khi nhìn thấy thế hệ trẻ năm nào cũng nhớ và đến thăm, trò chuyện cùng mẹ.

Mẹ có chồng và 5 người con. Chồng là liệt sĩ Lê Văn Trung, hy sinh năm 1968; con là liệt sĩ Trần Văn Thảnh, hy sinh năm 1983 trên chiến trường Campuchia. Kể với thế hệ trẻ hôm nay, mẹ nói tuổi trẻ ngày xưa như mẹ rất gan lì. Mẹ giấu trữ lúa rồi lén mang đi xay gạo để nuôi bộ đội. Sau này có người khai ra nên mẹ bị bắt và tra tấn đánh đập rất dã man, nhưng mẹ nhất quyết không khai bất kỳ thông tin gì.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ VN anh hùng Trần Thị Tư (ngụ ấp An Mỹ, P.Thuận An, TP.HCM) ẢNH: NỮ VƯƠNG

Dù năm tháng chiến tranh đã đi qua, nhưng những ký ức đau thương, mất mát vẫn luôn còn trong tâm khảm các mẹ. Và dẫu ở thời nào, lúc đất nước còn trong chiến tranh hay được sống dưới bầu trời hòa bình như hôm nay, các mẹ vẫn dạy con cháu của mình phải sống tốt, sống có ích cho xã hội và đất nước.

Thăm và tặng quà hai mẹ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ: "Chúng con hôm nay rất trân trọng những gì mà mẹ và gia đình đã đóng góp cho đất nước, cho quê hương. Tuổi trẻ chúng con sẽ cố gắng ra sức học tập, dựng xây đất nước để không phụ lòng sự hy sinh của thế hệ đi trước. Mong các mẹ sẽ luôn mạnh khỏe để dõi theo, truyền động lực, cảm hứng cho thế hệ trẻ".

Đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (ngụ tại ấp An Mỹ, P.Thuận An, TP.HCM; trước đây là ấp An Mỹ, xã An Sơn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Ngoài các hoạt động thăm và tặng quà các mẹ VN anh hùng, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết Thành đoàn TP.HCM sẽ tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương (cũ), Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo) và hưởng ứng đồng loạt ở tất cả các nghĩa trang, đền, đài, bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM vào 18 giờ ngày 25.7.

Thành đoàn còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh TP.HCM tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng vũ trang, về mục đích ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời triển khai, thực hiện công trình cập nhật dữ liệu các bia, mộ tại các nghĩa trang, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố đã được xác lập thực hiện và Công trình "Phục hồi di ảnh mẹ VN anh hùng và liệt sĩ".

Phạm Trần Tấn Phong, Phó chủ tịch UB MTTQ VN phường, Bí thư Đoàn P.Hiệp Bình, TP.HCM, thì cho biết ngoài mẹ Trần Thị Tư, Đoàn thanh niên của phường đã tổ chức thăm và tặng quà 3 mẹ VN anh hùng, 55 hộ gia đình chính sách trên địa bàn; tổ chức dọn dẹp và làm lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại 2 nhà bia ghi danh liệt sĩ của phường; triển khai và phát động mỗi đoàn viên 1 ngọn nến điện tử tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.