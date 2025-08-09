Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão

Lương Đình Khoa
Lương Đình Khoa
Hưng Yên
09/08/2025 15:00 GMT+7

Mỗi gia đình có những lựa chọn khác nhau giúp con trẻ có những ngày hè trải nghiệm, trưởng thành đáng nhớ.

Gần 100 học sinh trong độ tuổi từ 12 - 17 đến từ nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Hưng Yên, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Nghệ An đã cùng tụ hội trong một trại hè ý nghĩa tại Viện dưỡng lão Thiên Đức (Sóc Sơn, Hà Nội).

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Với những chậu nước ấm, khăn lau chân mềm mại cùng hương thơm dịu nhẹ từ muối thảo dược, tinh dầu mùi già, các em học sinh đã thể hiện sự ân cần và chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ. Không còn là bài học lý thuyết, mà là sự thực hành của lòng trắc ẩn

Sự phân chia các trạm hoạt động độc đáo, từ "Trạm nghệ thuật" với vẽ chậu cây, thiệp, quạt nan đến "Trạm board game" và đặc biệt là "Trạm rửa chân", đã tạo nên một không gian tương tác đa chiều nhiều dấu ấn.

Trong tất cả các hoạt động, "Trạm rửa chân" là điểm nhấn lay động nhất.

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 2.
Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 3.

Mỗi chậu nước rửa chân nhỏ bé góp phần mở rộng dung lượng yêu thương trong trái tim cả người nhận lẫn người trao. Nhiều người cao tuổi tại viện dưỡng lão chia sẻ, lần đầu tiên đôi chân của họ được chăm sóc ân cần như vậy

Em Nguyễn Xuân Đạt (Phú Thọ) bộc bạch: "Ở nhà con ít khi được gần ông bà. Hôm nay con được nắm tay bà, được nghe bà kể chuyện, thấy rất ấm áp. Con nghĩ mình cần phải quan tâm ông bà ở nhà nhiều hơn, vì ông bà cũng đã già rồi. Chuyến đi này đã giúp con nhận ra rất nhiều điều".

Em Hồ Hoài An (Nghệ An), với giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng xứ Nghệ, chia sẻ: "Lúc đầu con hơi ngại ạ, tại con chưa bao giờ chăm sóc người lạ như vậy. Nhưng khi con rửa chân cho bà, tay bà run lắm, da bà nhăn nheo mà ấm áp. Con cảm thấy như đang rửa chân cho bà con vậy. Tự nhiên thấy thương ông bà ở đây nhiều hơn, muốn được làm nhiều điều hơn cho ông bà".

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 4.

Các học sinh chăm sóc một cụ bà tay chân tê bì, đau nhức

Đồng hành cùng các học sinh, cô giáo Vũ Hồng Khanh (Phú Thọ) không khỏi xúc động: “Những hành động chạm, nâng niu, chăm chút khiến ranh giới thế hệ dường như tan biến, chỉ còn lại sự kết nối vô điều kiện của tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Đó không chỉ là việc rửa chân, mà là một hành động trao gửi yêu thương, là sự biết ơn và trân trọng đối với những người đã đi trước”.

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 5.

Sau khi rửa chân, các học sinh tiếp tục thực hành xoa bóp vai gáy cho ông bà. Những câu chuyện kết nối, sự hỏi han tạo nên cảm giác gần gũi như trong gia đình

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 6.

Ông Phạm Văn Khang (85 tuổi) xúc động bày tỏ: "Mấy đứa nhỏ ngoan lắm. Tôi thì chân đau, đi lại khó khăn. Được cháu nó rửa chân cho mà thấy như được con cái chăm sóc vậy. Tụi nhỏ nhẹ nhàng lắm, hỏi han ông có đau không, có khó chịu chỗ nào không..."

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 7.

Bà Lê Thị Vân (82 tuổi) với nụ cười hạnh phúc khi được các học sinh hỏi han, động viên chăm sóc."Tôi già rồi ít khi được chăm sóc thế này. Các cháu nó khéo tay, rửa chân cho mà thấy nhẹ cả người. Tay chân tôi nó cứ đau nhức, mà được cái nước ấm với tinh dầu thơm thơm thích lắm”, bà Vân chia sẻ

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 8.

Trong khi một nhóm thực hiện rửa chân, các nhóm còn lại vẽ nghệ thuật, cùng ông bà tạo nên những sản phẩm ngộ nghĩnh từ những chiếc cốc, quạt, làm thiệp…

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 9.
Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 10.

Mỗi thao tác đều được các em ân cần hướng dẫn các cụ từng li từng tí. Đặc biệt, những chia sẻ chân thành từ các cụ đã giúp các em hiểu hơn về cuộc đời, về những giá trị sống

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 11.
Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 12.
Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 13.
Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 14.

Những chiếc quạt ngộ nghĩnh mang thông điệp, lời chúc tinh thần ý nghĩa cho người già nơi viện dưỡng lão. Có em ánh mắt rạng ngời, cẩn thận đỡ lấy bàn tay run rẩy của một cụ ông để cùng nhau vẽ lên chiếc chậu cây nhỏ. Nụ cười móm mém, hạnh phúc của cụ khi nhìn ngắm nét vẽ ngây thơ, đó là sự giao thoa của hai thế hệ, xóa nhòa khoảng cách tuổi tác

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 15.

Phút xúc động của một cụ bà khi đọc những lời nhắn gửi trong thiệp của học sinh Gia Nhi

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 16.

Những câu chuyện giản dị, xúc động được chia sẻ giữa hai thế hệ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (80 tuổi), với nụ cười rạng rỡ, nắm chặt tay một cô bé: "Hôm nay có các cháu đến chơi, bà thấy như có con cháu mình về vậy..."

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 17.
Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 18.

“Cái trò yoga cười của tụi nhỏ hay thật, tôi cười mà hết cả mệt”, ông Nguyễn Văn Thành (85 tuổi) hào hứng

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 19.

Một cụ ông đang chơi trò chơi gọi tên cảm xúc

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 20.

"Bữa ăn yêu thương" là khoảnh khắc đáng nhớ khi các học sinh không chỉ hỗ trợ các cụ ăn trưa mà còn cùng nhau thưởng thức bữa ăn giản dị, ấm áp ngay tại viện dưỡng lão. Đây là cơ hội để các em thực hành sự quan tâm, kiên nhẫn và sẻ chia trong những hành động đời thường nhất

"Con nhận ra là không phải ai cũng có gia đình ở bên cạnh. Ông bà ở đây tuy không phải người thân ruột thịt của mình, nhưng mình vẫn có thể mang lại niềm vui, sự ấm áp cho họ. Cảm giác rất ý nghĩa", em Trần Uyển Nhi (Lai Châu) nói.

Podcast về nỗi niềm của người già với chủ đề "Người già không còn mẹ để thương" do các học sinh thực hiện, mang đến nhiều khoảng lặng xúc động. Chị Đặng Phương Điệp - phụ trách đoàn trải nghiệm cho rằng: "Với người già, chỉ cần sự gần gũi, quan tâm động viên thôi đã là những liều thuốc tinh thần quý giá để họ vượt qua tuổi tác, bệnh tật rồi. Hy vọng một buổi sáng ngắn ngủi kết nối yêu thương này đã mang đến những phút giây ấm áp, làm vơi đi sự cô đơn, những lo lắng bệnh tật của người già nơi đây. Và các em học sinh trở về gia đình có thêm động lực gần gũi, chăm sóc ông bà mình nhiều hơn".

Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão - Ảnh 21.

 

