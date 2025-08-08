Xúc động lễ ký kết bảo trợ lâu dài cho hai trẻ mồ côi

"C ON NHỚ MẸ NHIỀU LẮM !"

Gần 5 năm trôi qua kể từ ngày mẹ ra đi vì Covid-19, nhưng trong tâm trí của bé Tăng Huyền Anh (sinh năm 2014), hình ảnh người mẹ thân thương vẫn luôn hiển hiện.

"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ, con và ba đến chùa, thắp hương cho mẹ nè. Con làm tấm thiệp này để mừng sinh nhật mẹ. Mẹ ở nơi xa, mẹ có nhớ con không? Còn con lúc nào cũng nhớ mẹ. Có đêm con mơ thấy mẹ về, mẹ ôm con, mẹ khóc, con cũng khóc, con giật mình thức dậy vì mừng quá nhưng chẳng thấy mẹ đâu?", đó là những dòng tâm sự của Tăng Huyền Anh ghi trên tấm thiệp mừng sinh nhật mẹ cách đây 3 năm gửi đến chương trình mà chúng tôi đọc được và không ai cầm được nước mắt khi nhìn những dòng chữ chưa rõ nét của bé. Hôm nay, gặp lại Tăng Huyền Anh, em cao lớn hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn đượm nỗi buồn nhớ mẹ.

Chị Trần Thanh Lan (thứ ba, từ trái qua), nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ ba, từ phải qua) và những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cùng hai trẻ được bảo trợ và phụ huynh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tăng Huyền Anh là con gái đầu của anh Tăng Nguyễn Duy An. Vợ anh An mất do Covid-19 lúc sinh bé Tăng Mộc Anh (em của Tăng Huyền Anh) vào năm 2021. Tiếp xúc với gia đình anh An ngay sau khi đại dịch kết thúc, chương trình đã hỗ trợ, kết nối các nhà bảo trợ để bảo trợ cho hai cháu vì gia cảnh anh An rất khó khăn. Anh An chạy xe ôm, nuôi hai con nhỏ và cha mẹ già. Cả gia đình 5 người sống trong phòng trọ nhỏ xíu, nợ tiền trọ triền miên.

Do suất bảo trợ ngắn hạn của cháu Tăng Huyền Anh vừa kết thúc nên chương trình đã kết nối với chị Trần Thanh Lan (P.Thủ Thiêm, TP.HCM), một nhà bảo trợ thân thuộc với chương trình, và chị Lan đồng ý bảo trợ Tăng Huyền Anh và Bùi Hoàng Phú (sinh năm 2013, cũng vừa hết thời hạn bảo trợ) đến năm các cháu tròn 18 tuổi.

"Các con cố gắng học thật giỏi. Nếu sau 18 tuổi, các con vào đại học, cô Lan sẽ đồng hành với các con cho đến khi học xong đại học", chị Lan trao đổi với các trẻ và gia đình.

Chị Trần Thanh Lan chuyện trò cùng hai cháu Tăng Huyền Anh và Bùi Hoàng Phú ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chị Trần Thanh Lan (trái), nhà báo Hải Thành, và chị Huỳnh Trúc Liên cùng ký thỏa thuận bảo trợ cho cháu Bùi Hoàng Phú ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"M ONG CÁC CON TRỞ THÀNH NGƯỜI TỬ TẾ"

Chị Huỳnh Trúc Liên, mẹ của cháu Bùi Hoàng Phú, rất xúc động, cứ khóc trong buổi ký thỏa thuận. Chị tâm sự: "Từ khi con trai lớn có điểm đậu đại học là tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là con đã lớn, sắp vào đại học, nhưng lo không biết làm sao có tiền cho con đi học. Rồi bé Phú chuẩn bị vào năm học mới với biết bao nhiêu thứ để lo, nên những ngày này, buổi sáng tranh thủ bán cà phê vỉa hè, trưa tôi tranh thủ chạy đi làm giúp việc nhà để gom góp lo cho con. Hôm nay bé Phú được bảo trợ, tôi rất biết ơn, cảm thấy mình quá may mắn và nhận được nhiều sự yêu thương từ chương trình, từ nhà bảo trợ. Mong là các con học thành tài, trở thành người tử tế để không phụ lòng quý cô chú ở Báo Thanh Niên và nhà bảo trợ".

Sau khi trao thư cảm ơn và hoa đến chị Trần Thanh Lan, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã ký thỏa thuận bảo trợ với chị Trần Thanh Lan và anh Tăng Nguyễn Duy An, chị Huỳnh Trúc Liên. Theo đó, mỗi tháng chị Lan sẽ chuyển khoản trực tiếp cho hai phụ huynh, giúp hai trẻ có điều kiện học hành đến nơi đến chốn.

Dịp này, chị Trần Thanh Lan đã trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho hai trẻ. Nhà báo Hải Thành cũng trao cho hai trẻ phần quà của Báo Thanh Niên cùng lời chúc hai trẻ ngoan, cố gắng học hành.