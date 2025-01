Cùng con đi tiếp cuộc đời: Điểm tựa nâng bước trẻ mồ côi sau bão Yagi

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được vinh danh Giải ý tưởng phát triển bền vững

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động ngày 16.9.2021. Đến tháng 11.2024, chương trình đã vận động được 73,4 tỉ đồng và có hơn 2.000 trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19, do bão số 3 (Yagi) thụ hưởng nguồn kinh phí đóng góp này. Cụ thể, chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho 1.800 trẻ em ở TP.HCM, Bình Dương, Long An… với tổng số tiền 4,3 tỉ đồng; tặng học bổng trị giá 2,1 tỉ đồng. Chương trình đã ký kết bảo trợ dài hạn cho 459 em mồ côi do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 56,8 tỉ đồng. Trong tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên tiếp tục ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đại diện nhận Giải ý tưởng phát triển bền vững và chia sẻ về dự án Cùng con đi tiếp cuộc đời tại lễ trao giải ngày 14.12.2024 ẢNH: NGUYÊN QUANG

Trong đêm gala trao giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo" ngày 14.12.2024, do Báo Nhân Dân tổ chức, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đạt giải tại hạng mục Giải ý tưởng phát triển bền vững.