Gia đình cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức trao 209.642.000 đồng cho chương trình

Sáng 10.7, gia đình của cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức (1950 - 2024), đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao số tiền 204.602.000 đồng và 200 USD (tổng cộng là 209.642.000 đồng) do người thân, bạn bè, đồng nghiệp phúng điếu trong lễ tang của ông, để tặng cho trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi xướng, theo di nguyện của ông.



Thay mặt gia đình, anh Phan Bá Trác, con trai cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức, cho biết đây là di nguyện của bố anh trong những ngày chuẩn bị chia tay cuộc đời, dành toàn bộ tiền phúng điếu cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 gây ra. "Thay mặt gia đình, xin cảm ơn Báo Thanh Niên trong những ngày qua đã luôn ở bên cạnh và dành nhiều tình cảm thương mến đối với cha chúng tôi, luôn túc trực, hỗ trợ chu đáo, trọn vẹn từ lúc bệnh đến nơi an nghỉ cuối cùng!", anh Phan Bá Trác xúc động nói.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn (phải) tiếp nhận số tiền từ gia đình cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng thời cũng cảm ơn gia đình, cảm ơn nghĩa cử của cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức đã dành tình yêu thương đến các trẻ mồ côi do dịch Covid-19, dù đã đi xa. "Chúng tôi sẽ thực hiện trọn vẹn di nguyện của cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức, dành số tiền này để chăm lo, hỗ trợ các trẻ kém may mắn trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời một cách thiết thực", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao thư cảm ơn và tặng anh Phan Bá Trác cùng gia đình các ấn phẩm của Thanh Niên, trong đó có cuốn sách Sống để cho đi như một lời cảm ơn ý nghĩa về tấm lòng và tình cảm của cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn (phải) trao thư cảm ơn cho đại diện gia đình cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức NGỌC DƯƠNG

Cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức công tác tại Báo Thanh Niên từ năm 1987 đến năm 2011 thì nghỉ hưu theo chế độ. Ông đã tham gia nhiều công việc như Thư ký tòa soạn, Trưởng ban Văn nghệ, Trưởng ban Công tác bạn đọc trong suốt 24 năm làm báo. Trong ngần ấy thời gian, dù ở cương vị nào, ông cũng là người rất cẩn trọng và sắc sảo trong việc nhận định đề tài, viết và biên tập tin bài, đồng thời là người dẫn dắt, đào tạo cho nhiều thế hệ làm báo ở Thanh Niên trưởng thành. Trước đó, ông đã có hơn 10 năm công tác trong ngành giáo dục, chủ yếu là ở tỉnh Lâm Đồng, từ năm 1973 cho đến khi chuyển sang làm việc tại Báo Thanh Niên.

Sự nghiệp sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phan Bá Chức kéo dài suốt hơn 3 thập niên, với nhiều thể loại: sáng tác, hòa âm phối khí hoặc viết nhạc phim. Nổi bật nhất là nhạc phẩm Trách phận (Nguyễn Hữu Ninh - Phan Bá Chức) viết theo âm hưởng bài chòi Nam Trung bộ; các nhạc phẩm viết riêng như Tôi có em chiều thu, Tình quê (phổ thơ Hàn Mặc Tử), Tìm nhau nơi chân trời, Hát cho yêu thương, Vẫn có nhau khi mưa về, Vạt nắng trong chiều, Bên trời quê cũ, Con suối ngây thơ… Riêng bài Hát cho yêu thương, từng được ca sĩ Ánh Tuyết lấy làm tựa đề cho CD cùng tên với 10 bản nhạc thu riêng của ông khá nổi tiếng. Ngoài ra, ông còn sáng tác khoảng 10 nhạc phẩm dành cho thiếu nhi và rất được các em yêu thích, đặc biệt như các bài Nói với em, Đàn kiến nó đi…, mang ý nghĩa giáo dục hồn nhiên nhưng sâu sắc.

Trước đó, do tuổi cao và lâm bệnh nặng, nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức đã qua đời vào sáng sớm 5.7.2024 tại nhà riêng ở TP.HCM (nhằm ngày 30.5 Giáp Thìn), hưởng thọ 75 tuổi, trong vòng tay người vợ hiền - bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng cùng người thân, để lại niềm tiếc thương, yêu mến vô hạn trong lòng mọi người.