Cùng con đi tiếp cuộc đời: Gom góp mùa xuân cho trẻ mồ côi

Những loạt bài hy vọng

"2023 là năm của những loạt bài hy vọng", đó là đúc kết của chúng tôi về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ngay từ đầu năm, trước thực trạng nhiều trẻ chưa nhận được sự bảo trợ lâu dài, trong khi đời sống gia đình các em gặp nhiều khó khăn, phóng viên đã tỏa đi nhiều nơi, tiếp cận gia đình các em để thực hiện loạt bài về những gian nan của các gia đình sau đại dịch Covid -19.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn trao tiền bảo trợ 3 tháng đầu tiên và quà cho trẻ tại lễ ký thỏa thuận bảo trợ ngày 17.7.2023. NGỌC DƯƠNG

Sau khi loạt bài được đăng tải, xúc động trước hoàn cảnh của các trẻ, nhiều cá nhân đã nhận bảo trợ lâu dài hoặc trao học bổng. Và chúng tôi lại tất bật kết nối, lên kế hoạch tổ chức ký thỏa thuận để nhà bảo trợ gặp gỡ, trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho các em. Với các nhà bảo trợ cá nhân, thời gian bảo trợ cho trẻ tuy không lâu dài nhưng khiến chúng tôi ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi của các em. Đầu tháng 5.2023, hưởng ứng Tháng nhân đạo quốc gia, loạt bài tiếp theo về hoàn cảnh của các trẻ và gia đình lại được đăng tải. Và lần này, số tiền bạn đọc ủng hộ tuy không nhiều nhưng cũng đủ để bảo trợ cho các em trong thời hạn 1 năm.

Từ sự thấu cảm về hành trình chật vật của các em, loạt bài viết Gian nan đường vào đại học được khởi đăng. Và một lần nữa, chúng tôi lại vỡ òa cảm xúc khi các tân sinh viên mỉm cười trong vòng tay yêu thương, nâng đỡ từ bạn đọc, cánh cửa vào đại học mở rộng với các em qua các suất học bổng lâu dài…

Chắt chiu từng "nhiệm vụ"

Chúng tôi vẫn nhớ như in lần đến thăm và trao 3 triệu đồng của chương trình cho cháu N.T.H (3 tuổi, sinh vào tháng 8.2021), là con của chị Nguyễn Ngọc Diễm (42 tuổi) đang ở trọ tại P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6. Hôm ấy trời mưa tầm tã, đường ngập lênh láng, nhà chị lại dời phòng trọ đến nơi mới nên chúng tôi phải "lội nước" qua nhiều đoạn đường ngập, trong một con hẻm ngoằn ngoèo mới tìm được nhà. Khi gặp được chị, trao quà cho cháu H. xong, cũng vừa đúng giờ chị phải gửi con lại cho bà ngoại để đến phụ rửa chén bát cho một quán ăn đến tận nửa đêm, chúng tôi mới thở phào, ấm lòng vì đã "hoàn thành nhiệm vụ"!

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, thăm và trao quà nhân ngày 1.6 cho bé N.K.A cùng gia đình ở ấp 2, xã Qui Đức, H.Bình Chánh, TP.HCM. NGỌC DƯƠNG

Một lần khác, trong một đêm gần Tết Quý Mão, chúng tôi nhận được tin nhắn trong điện thoại lời hỏi thăm và chúc tết của anh Tăng Nguyễn Duy An - cha của hai cháu T.H.A (9 tuổi) và T.M.A (3 tuổi), đang trọ tại P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, và anh cũng cho biết những ngày tới cha con anh sẽ về quê ngoại ở Bà Rịa-Vũng Tàu đón tết. Nhưng sáng hôm sau, như có linh tính mách bảo, chúng tôi liên lạc với anh An, mới hay hơn tuần trước anh bị tai nạn giao thông khi đi giao hàng cho một hãng xe máy công nghệ, giờ đang nằm ở nhà. Chúng tôi động viên anh và cho biết đang triển khai việc hỗ trợ tết cho các cháu, để rồi hai hôm sau, chúng tôi đến thăm anh và trao 6 triệu đồng của chương trình cho 2 cháu nhỏ, khiến anh An rất xúc động. "Cảm ơn Báo Thanh Niên và chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhiều lắm, không ngờ quý báo thấu hiểu và chăm lo chu đáo và kịp thời đến vậy. Thực lòng, nếu không có khoản kinh phí này, những ngày tới chắc cha con tôi sẽ rất khó khăn, vì tôi còn phải ở nhà nhiều ngày, không biết lấy gì để cho con vui 3 ngày tết nữa!", anh An trải lòng.

Không chỉ thăm hỏi, trao quà cho các cháu mồ côi, rất nhiều trường hợp chúng tôi phải kiêm luôn việc "tư vấn" cho phụ huynh khi gặp các vấn đề về cuộc sống, tương lai của trẻ. Và nhiều bậc phụ huynh, trước sự chông chênh của đời sống, lại tìm đến những người thực hiện chương trình để tham vấn thêm cho tỏ tường...

Thấu hiểu tâm tư

Đối với chúng tôi, sự thấu cảm và kỹ lưỡng trước khi ký kết bảo trợ là việc làm thường xuyên. Từ việc đọc hồ sơ, gọi điện xác minh hoàn cảnh của trẻ, lắng nghe tâm tư, câu chuyện của mỗi gia đình và tình hình hiện tại của các trẻ là công việc không thể bỏ qua. Có những hoàn cảnh viết trên hồ sơ chỉ vài dòng, nhưng khi gọi điện xác minh là cả một câu chuyện dài, đến nỗi chỉ cần nói vài câu là người mẹ đó liền bật khóc vì hoàn cảnh hiện tại quá khó khăn.

Bức tranh thay lời cảm ơn của em T.N.K.N T.Đ

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Huyền, chồng mất do Covid-19, một mình phải xoay xở để nuôi hai con là C.G.P và C.G.K đi học, nhưng hầu như tháng nào cũng đóng học phí trễ hạn hoặc nợ. Chị chia sẻ, trước đây gia đình có một căn nhà nhỏ, nhưng chồng chị đã thế chấp để lấy tiền thuê nhà mặt tiền làm nghề cơ khí nên lúc đó kinh tế cũng ổn, chị thì nội trợ và đưa đón hai con đi học. Từ khi chồng mất, chị hụt hẫng, loay hoay tiếp quản công việc của chồng nhưng không được, cuối cùng đành phải sang nhượng cho người khác nhưng nợ vẫn chưa trả hết, ngôi nhà thế chấp không biết bao giờ mới có tiền chuộc. Vậy nên, khi được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ cùng lúc cho hai con, chị vô cùng mừng rỡ. Còn với em T.N.K.N (11 tuổi, Q.6, TP.HCM) từ khi ba mất, em sống gần như khép kín, đi học về là ở yên trong nhà, không ra ngoài giao tiếp với ai. Vậy nên khi chúng tôi đề nghị có mặt ở tòa soạn để ký bảo trợ thì em không chịu đến, gia đình đã phải hoãn 2 lần. Mãi đến lần thứ 3, những người làm chương trình tìm hiểu kỹ biết được tâm lý của em và tiếp cận, trao đổi, giải thích để em hiểu. Sau 2 ngày chờ đợi, chúng tôi nhận được tin nhắn của mẹ em ấy là hai mẹ con sẽ đến, tự dưng nhận được dòng tin nhắn ấy, chúng tôi vui không kể xiết.

Sau lần xuất hiện tại tòa soạn, gặp các hoàn cảnh giống mình, trong một bức thư, K.N viết: "Khi con đến tòa soạn dự chương trình, mọi việc con thấy đã thay đổi suy nghĩ của con. Giờ đây con đã biết, nỗi buồn, sự mất mát này không chỉ xảy ra với mình con, mà còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh còn đau thương hơn nữa. Nhưng chúng con không đơn độc, vì chung quanh luôn có sự hỗ trợ của nhiều người, gia đình, người thân, đặc biệt là của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Kèm theo bức thư là một bức tranh do K.N vẽ để gửi tặng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời thay lời cảm ơn.

62 tỉ đồng Năm 2023, có 128 trẻ mồ côi do Covid-19 nhận được bảo trợ lâu dài với số tiền bảo trợ hơn 12 tỉ đồng; Trao 320 triệu đồng học bổng cho các trẻ mồ côi là tân sinh viên. Tính đến tháng 12.2023, có 415 trẻ được bảo trợ lâu dài với tổng số tiền bảao trợ gần 56 tỉ đồng. Ngoài ra, chương trình còn thực hiện hỗ trợ khẩn cấp, trao học bổng cho các em… Tổng số tiền các cá nhân, đơn vị đóng góp cho chương trình gần 62 tỉ đồng.