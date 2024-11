Giúp người dân phá thế cô lập do mưa lớn sạt lở đất

Vác đá vá đường bị sạt lở

Đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất khi trên địa bàn xảy ra hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ, gây chia cắt, cô lập cục bộ… Mưa tạnh, nhưng trước mắt người dân vùng sạt lở là những ngổn ngang, đổ nát. Để kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống, hàng trăm bạn trẻ trên địa bàn huyện đã được huy động, tỏa đến khắp các nẻo đường và thôn bản tham gia cùng các lực lượng chức năng và người dân khắc phục sạt lở.

Thanh niên giúp thông đường ẢNH: NAM THỊNH

Tuyến đường bê tông dài gần 2 cây số là con đường huyết mạch kết nối 3 làng Ông Deo, Ông Nghĩa và Ông Xuôi (thôn 2) với trung tâm xã Trà Dơn (H.Nam Trà My). Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn vừa qua làm cho quả đồi bên trên sạt lở, hàng ngàn mét khối đất tràn xuống làm đứt gãy khoảng 4 m đường khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Tranh thủ lúc trời ngớt mưa, lực lượng chức năng đã huy động máy móc cùng với hàng chục đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, khắc phục sạt lở, giúp bà con lưu thông qua lại, vận chuyển hàng hóa…

Tham gia khắc phục sửa chữa tuyến đường, anh Nguyễn Văn Mừng (28 tuổi, thanh niên xã Trà Dơn) cho biết: "Sau khi mưa tạm ngớt, thanh niên toàn xã được huy động đi về những vị trí sạt lở gây chia cắt, cùng với các lực lượng chức năng tham gia dọn dẹp hàng chục ngàn mét khối bùn đất tràn xuống đường, vác đá vá lại tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, giúp tạm thời thông tuyến bước đầu để bà con yên tâm qua lại".

Hỗ trợ khắc phục tại điểm trường bị hư hỏng do mưa lũ ẢNH: NAM THỊNH

Theo anh Mừng, ngay sau khi tuyến đường cơ bản được thông, các thanh niên tiếp tục ngược núi đi về những bản làng có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ bà con di chuyển tài sản đến nơi an toàn. "Chúng tôi đến đây với mong muốn giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn. Dù công việc vất vả nhưng khi giúp đỡ được bà con, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hỗ trợ giúp dân ổn định cuộc sống sau thiên tai là trách nhiệm của những người trẻ như chúng tôi", anh Mừng bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Nhất, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Trà Dơn, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về tình hình sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã gây chia cắt nhiều khu vực, Đoàn xã đã huy động gần 20 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tiếp cận những vị trí sạt lở để cùng các lực lượng tham gia khắc phục, thông các tuyến đường. Chỗ nào khó khăn thì những người trẻ đều cho mặt. Không chỉ tham gia khắc phục các sự cố sạt lở để thông các tuyến đường, thanh niên còn hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản tại những khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Ở đâu có thử thách, ở đó có thanh niên

Điểm trường Răng Chuỗi (thôn 1, xã Trà Tập, H.Nam Trà My) vừa được khánh thành vào tháng 9.2024 với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,4 tỉ đồng đã bị sạt lở làm sập một phần vào chiều 24.11. Thực hiện phương châm "mưa ngớt đến đâu khắc phục thiệt hại đến đó", ngay sau khi cơn mưa kéo dài nhiều ngày vừa dứt, hàng chục bạn trẻ xã Trà Tập đã được huy động để có mặt tại điểm trường giúp di chuyển tài sản, tháo dỡ những đồ dùng cần thiết đưa đến nơi an toàn. Các bạn trẻ còn giúp nạo vét bùn đất tại vị trí sạt lở, san ủi lại hàng chục ngàn mét khối đất đá tại những khu vực sạt lở đi qua.

Di chuyển tài sản, tháo dỡ những đồ dùng cần thiết tại điểm trường Răng Chuỗi đưa đến nơi an toàn ẢNH: NAM THỊNH

"Với tinh thần xung kích không ngại khó, ngại khổ; khi nhận thông tin những khu vực nào trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, các bạn đoàn viên, thanh niên đều có mặt kịp thời cùng với lực lượng chức năng, người dân tham gia khắc phục hậu quả. Ở đâu có thử thách, ở đó có thanh niên", anh Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Trà Tập, cho hay.

Anh Lê Thanh Sơn, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Nam Trà My, cho biết là lực lượng trẻ, các bạn hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trước thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kích hoạt đội hình xung kích với hơn 100 bạn cùng phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng, vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ các hộ gia đình cũng như đơn vị trường học bị ảnh hưởng do sạt lở.

Thanh niên hỗ trợ di dời tài sản ẢNH: NAM THỊNH

"Với những người trẻ, tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ không chỉ góp phần giúp người dân trên địa bàn huyện sớm khôi phục cuộc sống bình thường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội", anh Sơn chia sẻ.

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Dơn, cho biết mưa lũ đã để lại những thiệt hại nặng nề cho người dân trên địa bàn xã. Đặc biệt, những tuyến đường huyết mạch nối vào các thôn bản bị đứt gãy đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, đến việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Tuy nhiên, sau khi thiên tai đi qua, những khu vực khó khăn nhất đều có bóng dáng của các bạn đoàn viên, thanh niên.

"Khi những ngôi nhà bị sập, những tuyến đường bị ách tắc do sạt lở, cùng với lực lượng chức năng của địa phương, các bạn trẻ là những người đầu tiên có mặt, sử dụng sức trẻ và kỹ năng chuyên môn để cứu trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. Sau khi mưa lũ đi qua, họ tiếp tục sát cánh cùng người dân dựng lại nhà cửa, khắc phục thiệt hại, giúp cuộc sống người dân vùng cao sớm trở lại bình thường", ông Lợi nói.