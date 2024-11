Lũ rút, người trẻ vào cuộc giúp người dân ổn định cuộc sống

N HỮNG CHIẾC MÁY BƠM CỦA NGƯỜI TRẺ Q UẢNG B ÌNH

Dọn dẹp bùn lầy sau khi nước rút là nỗi ám ảnh với người dân vùng lũ. Sau nhiều ngày dầm nước bạc đến kiệt sức, họ còn phải đánh vật với bùn mà không có sự lựa chọn nào khác; bởi nếu để bùn khô, mọi thứ sẽ khó khăn hơn bội phần. Vì vậy ngay khi nước đang lênh láng ở vùng lũ H.Quảng Ninh và H.Lệ Thủy (Quảng Bình), những người trẻ thuộc Tỉnh đoàn Quảng Bình đã sử dụng máy bơm công suất lớn để dọn bùn.

Những chiếc máy bơm nước chạy bằng xăng của Tỉnh đoàn Quảng Bình phát huy hiệu quả trong dọn dẹp lũ ẢNH: THANH LỘC

Những chiếc máy bơm nước chạy bằng xăng của Tỉnh đoàn Quảng Bình phát huy hiệu quả trong dọn dẹp lũ ẢNH: THANH LỘC

Là lực lượng trẻ, chúng tôi hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong số đội hình thanh niên tình nguyện này, có những đồng chí mới vừa tham gia cứu hộ giúp dân thì đã nhận nhiệm vụ mới. Mục tiêu của chúng tôi là làm hết sức mình để các đơn vị, nhất là các trường học, có thể trở lại hoạt động và học tập bình thường. Anh Dương Quốc Khánh , Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình

"Những chiếc máy bơm này có giá không quá đắt, khoảng 5 - 7 triệu đồng/chiếc, không cần dùng điện nên rất cơ động và làm việc đặc biệt hiệu quả trong việc dọn lũ. Chỉ cần một chiếc máy bơm nước này xịt bùn thì tương đương với 40 - 50 người lau dọn", anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, nhẩm tính.

Tính toán của anh Bàng là có cơ sở, đúc rút từ kinh nghiệm dọn lũ sau trận lũ lịch sử năm 2020 tại Quảng Bình. Những chiếc máy bơm chạy bằng xăng với đường ống dài đến 200 m đã phát huy tác dụng dọn dẹp hiệu quả đến bất ngờ. Chưa hết, sau trận bão số 3 hồi giữa năm ở miền Bắc, hành trang của đội hình tình nguyện ra Bắc dọn lũ của tuổi trẻ Quảng Bình cũng mang theo 4 chiếc máy bơm xịt bùn chạy bằng xăng này…

Áo xanh tình nguyện xuất hiện ở vùng lũ ẢNH: THANH LỘC

Ngày 30.10, khi nước lũ bắt đầu rút ở nhiều vùng, Tỉnh đoàn Quảng Bình lập tức mua mới 5 chiếc máy bơm (tổng trị giá 25 triệu đồng) tương tự để tặng Huyện đoàn Quảng Ninh nhằm có thiết bị hỗ trợ các đội hình tình nguyện dọn dẹp ở vùng lũ. "Hành động kịp thời của các bạn đoàn viên, nếu có thêm sự giúp sức của những chiếc máy bơm này, sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc hơn. Các bạn sẽ giúp được nhiều người hơn", anh Bàng nói.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình triển khai quân dọn dẹp tại vùng lũ xã Võ Ninh (H.Quảng Ninh) ẢNH: THANH LỘC

Chính vì thế, ngoài huy động sức người, Tỉnh đoàn Quảng Bình cũng đang hiệu triệu các cá nhân, tổ chức ủng hộ kinh phí để mua thêm nhiều máy bơm tặng đội hình thanh niên tình nguyện dọn lũ trong vài ngày tới.

"T ỔNG ĐỘNG VIÊN" VỀ VÙNG LŨ GIÚP DÂN

Sáng 30.10, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về nắm bắt tình hình thiệt hại và đề xuất phương án triển khai khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Tại đây, Tỉnh đoàn yêu cầu các lực lượng cơ sở làm tốt 3 việc chính.

Đầu tiên là nắm chắc tình hình nhu cầu về việc hỗ trợ tại các địa bàn dân cư để báo về nhằm điều động và phân phối nguồn lực, kịp thời tổ chức các hoạt động cứu trợ. Thứ hai là đề nghị các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương đặt yêu cầu về đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả trong cứu trợ lên hàng đầu, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc trong quá trình tình nguyện. Nhưng cấp thiết nhất, Tỉnh đoàn Quảng Bình hiệu triệu tuổi trẻ các địa phương, đơn vị lập tức có kế hoạch "đưa quân" vào vùng nước lũ rút để cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh trường học, trạm y tế, địa bàn công cộng… với phương châm "nước đến đâu dọn đến đó".

Tình quân dân gần gũi trong những ngày dọn lũ ẢNH: THANH LỘC

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình hưởng ứng đầu tiên. Theo anh Dương Quốc Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã thành lập 8 đội hình thanh niên tình nguyện với khoảng 150 cán bộ hướng về vùng lũ H.Quảng Ninh và Lệ Thủy.

"Là người trẻ, chúng tôi hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong số đội hình thanh niên tình nguyện này, có những đồng chí mới vừa tham gia cứu hộ giúp dân thì đã nhận nhiệm vụ mới. Mục tiêu của chúng tôi là làm hết sức mình để các đơn vị, nhất là các trường học, có thể trở lại hoạt động và học tập bình thường", anh Khánh nói.

Xã Võ Ninh (H.Quảng Ninh) là nơi đội hình tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình tìm đến. Cô Hoàng Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Võ Ninh, cho biết nhà trường và các thầy cô giáo rất cảm động, khi giữa ngổn ngang đã có các chiến sĩ lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên vào chung tay lau chùi bàn ghế, vệ sinh sân trường, lớp học.

Hoàng Xuân Quang, đoàn viên Huyện đoàn Quảng Ninh, cho biết anh và đồng đội đã sẵn sàng vào vùng lũ. "Chúng tôi trẻ, có sức lực và góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc tái thiết đời sống bà con sau lũ một cách sớm nhất", anh Quang nói.

Tại Quảng Trị, ngày 31.10, đại úy Cao Tất Linh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết nhằm phát huy tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", 150 cán bộ, chiến sĩ đã xung kích về các địa bàn 2 xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm (H.Vĩnh Linh) bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 6 gây ra để giúp nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo đại úy Linh, trước khi lực lượng này về cơ sở, đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp động viên và gửi lời chúc làm việc hiệu quả. Các đoàn viên thuộc Đội xung kích tình nguyện Công an tỉnh Quảng Trị đã được điều động về hỗ trợ địa bàn 2 xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm (H.Vĩnh Linh), là hai trong số các địa phương bị ngập cũng như thiệt hại nặng nhất do bão lũ gây ra ở địa bàn Quảng Trị.

Cán bộ chiến sĩ trẻ Công an Quảng Trị về vùng lũ ẢNH: THANH LỘC

Không chỉ giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, cán bộ chiến sĩ công an còn tuyên truyền bà con nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; đồng thời chia sẻ, động viên bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc lớn, mưa vẫn đang tiếp diễn, lượng bùn non bồi lắng lại dày đặc, nhưng với tinh thần xung kích, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị đã tích cực, tranh thủ thời gian, nước rút đến đâu đẩy bùn nhanh đến đó… "Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc cho đến khi mọi thứ cơ bản ổn, người dân có thể trở lại được cuộc sống", đại úy Linh nói.

Bắt đầu từ chiều 30.10 và những ngày tới, cùng với lực lượng chức năng, tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, thanh niên tình nguyện hiện diện nhiều hơn ở vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị. Hy vọng họ sẽ góp phần đẩy lùi được màu nâu ảm đạm, ám ảnh của bùn đất nơi đây.