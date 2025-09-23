Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lời sau cùng của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' | Bí ẩn ông trùm đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời sau cùng của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' | Bí ẩn ông trùm đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/09/2025 16:58 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 23.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bình “Kiểm” khai lý do mua súng | Bí ẩn “ông trùm” đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

Toàn cảnh vụ Bình "Kiểm": Từ vụ thu gom súng hàng loạt đến bắt cóc con đại gia

Sáng 23.9, TAND khu vực 7 tại TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm") cùng 13 bị cáo khác với nhiều tội danh nghiêm trọng, từ "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" đến "Đánh bạc" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, tại tòa, Bình "Kiểm" đã khai nhận mình mê súng "từ lúc mười mấy tuổi" và thừa nhận cáo trạng quy kết đúng người, đúng tội. Đây không phải lần đầu trùm giang hồ này đối mặt với vành móng ngựa. Trước đó, Bình "Kiểm" từng phải lãnh án 28 năm tù vì tham gia bắt cóc con trai đại gia và tống tiền.

Toàn cảnh vụ Bình “Kiểm”: Từ vụ thu gom súng hàng loạt đến bắt cóc con đại gia

Ứng phó siêu bão Ragasa: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 6 máy bay trực chiến

Tối 22.9 siêu bão Ragasa, đã chính thức vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Trước tình hình khẩn cấp này, chiều tối cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp khẩn để đưa ra các kịch bản ứng phó. 

Với dự báo siêu bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam vào rạng sáng 25.9, rồi đổ bộ vào trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, các lực lượng đã được huy động tối đa với hơn 300.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 máy bay đã sẵn sàng trực chiến, ứng phó với mọi diễn biến.

Ứng phó siêu bão Ragasa: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 6 máy bay trực chiến

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Gửi đơn tố cáo đến công an

Câu chuyện “xây nhầm nhà” ngay trên đất của người khác tại Hải Phòng tiếp tục có diễn biến mới khi mới đây, bà Trần Thị Kim Loan (ngụ tại phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng) xác nhận gia đình bà đã nộp đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hữu đến Công an thành phố Hải Phòng, Viện KSND thành phố Hải Phòng và Công an phường Thiên Hương, về hành vi chiếm đoạt sử dụng đất trái phép. 

Bà Kim Loan cho biết, sau khi vụ việc được đưa ra tòa, bản án đã có, sai phạm đã rõ, nhưng gia đình ông Đỗ Văn Hữu vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục chiếm giữ mảnh đất. Vì vậy, gia đình bà buộc phải đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Hữu.

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Gửi đơn tố cáo đến công an

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ sập cổng trường đè 2 học sinh | Đặc điểm khủng khiếp của siêu bão Ragasa

Toàn cảnh 17h: Điều tra vụ sập cổng trường đè 2 học sinh | Đặc điểm khủng khiếp của siêu bão Ragasa

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Bình "Kiểm" đường dây đánh bạc xây nhầm nha ragasa Bão số 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận