Toàn cảnh 17h: Lời sau cùng của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' | Bí ẩn ông trùm đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

Bình “Kiểm” khai lý do mua súng | Bí ẩn “ông trùm” đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

Sáng 23.9, TAND khu vực 7 tại TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm") cùng 13 bị cáo khác với nhiều tội danh nghiêm trọng, từ "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" đến "Đánh bạc" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, tại tòa, Bình "Kiểm" đã khai nhận mình mê súng "từ lúc mười mấy tuổi" và thừa nhận cáo trạng quy kết đúng người, đúng tội. Đây không phải lần đầu trùm giang hồ này đối mặt với vành móng ngựa. Trước đó, Bình "Kiểm" từng phải lãnh án 28 năm tù vì tham gia bắt cóc con trai đại gia và tống tiền.

Tối 22.9 siêu bão Ragasa, đã chính thức vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Trước tình hình khẩn cấp này, chiều tối cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp khẩn để đưa ra các kịch bản ứng phó.

Với dự báo siêu bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam vào rạng sáng 25.9, rồi đổ bộ vào trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, các lực lượng đã được huy động tối đa với hơn 300.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 máy bay đã sẵn sàng trực chiến, ứng phó với mọi diễn biến.

Câu chuyện “xây nhầm nhà” ngay trên đất của người khác tại Hải Phòng tiếp tục có diễn biến mới khi mới đây, bà Trần Thị Kim Loan (ngụ tại phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng) xác nhận gia đình bà đã nộp đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hữu đến Công an thành phố Hải Phòng, Viện KSND thành phố Hải Phòng và Công an phường Thiên Hương, về hành vi chiếm đoạt sử dụng đất trái phép.

Bà Kim Loan cho biết, sau khi vụ việc được đưa ra tòa, bản án đã có, sai phạm đã rõ, nhưng gia đình ông Đỗ Văn Hữu vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục chiếm giữ mảnh đất. Vì vậy, gia đình bà buộc phải đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Hữu.

