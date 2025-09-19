Quán cà phê ở Cần Thơ có nhiều hóa lá như Đà Lạt

Đó là quán cà phê ông Quan, nằm trong hẻm 583, đường 30.4, P.Tân An, TP.Cần Thơ (trước đây là P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Sau những dãy nhà tường san sát, không bóng cây xanh, ai cũng bất ngờ vì không gian bên trong quán rộng rãi và có nhiều tiểu cảnh rất "điện ảnh".

Không gian bên trong quán cà phê ông Quan (TP.Cần Thơ) tựa như Đà Lạt thu nhỏ ẢNH: THANH DUY

Quang cảnh nên thơ, lãng mạn ẢNH: THANH DUY

Vừa bước vào quán, một khu vườn thơ mộng hiện ra trước mắt. Lối đi bằng gỗ trở nên đẹp đẽ khi có những loài hoa màu đỏ, xanh, tím, hồng mọc hai bên. Ở giữa là một con suối nhân tạo, nước chảy róc rách suốt ngày qua những hòn đá. Phía trong là ngôi nhà gỗ với những chiếc bàn ghế mộc mạc. Khách ngồi nhâm nhi nước uống, cảm thấy hài hòa với thiên nhiên.

"Đà Lạt thu nhỏ" là hình ảnh được nhiều người ví von cho quán cà phê này. Bởi có rất nhiều khu vực tạo hình uốn lượn như những dốc đồi mini, trồng thảm cỏ xanh phía trên và trồng nhiều cây kiểng lá.

Tiểu cảnh chụp hình tạo cảm giác trong lành, xanh mát ẢNH: THANH DUY

Cây kiểng có mặt khắp nơi trong quán ẢNH: THANH DUY

Ở đây có những cây cổ thụ thân to lớn và những loài thực vật mỏng manh. Không có không khí lạnh đặc trưng như Đà Lạt, nhưng quán nằm cạnh sông Cần Thơ, đón những cơn gió tự nhiên mát mẽ. Trong quán, những tiểu cảnh thiên nhiên được trang trí bố cục đẹp mắt, kết hợp với làn khói mờ mờ, ảo ảo tạo nên cảm giác thú vị.

Con đường rực rỡ sắc hoa cẩm tú cầu ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh đó là những concept như trong cổ tích. Nổi bất nhất là con đường rực rỡ sắc hồng của hàng ngàn đóa hoa cẩm tú cầu được đính kết vào nhau. Rất nhiều bạn trẻ thích chụp ảnh ở đây vì góc nào cũng đẹp.

Gần đó là những tiểu cảnh thú vị khác như hàng trăm chiếc lồng đèn trung thu, ngôi nhà hoa hồng, phố cổ. Xa xa là vườn hoa sao nhái vàng rực, tháp cổ, chiếc ao có xuồng ba lá đầy hoa. Hoa lá trong quán không hẳn là thật hoàn toàn, nhưng đáng khen là người thiết kế có sự kết hợp hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác dễ chịu khi chiêm ngưỡng.

Không gian xanh mát cùng những tiểu cảnh hoài cổ tạo nên những điểm chụp hình thú vị ẢNH: THANH DUY

Rực rỡ sắc hoa tại các điểm chụp hình ẢNH: THANH DUY

Để giữ màu xanh tươi mát cho quán, nhiều công nhân đã chăm sóc, tưới nước hoa lá hằng ngày. Quán không thu phí chụp ảnh, thức uống không quá đắt (khoảng 40.000 - 60.000 đồng/ly) nên thu hút nhiều bạn trẻ. Những ngày này, Trung thu đang đến gần, quán treo rất nhiều lồng đèn. Nhiều nam thanh, nữ tú hóa trang thành hằng nga, tiên nữ, tiểu thư, công tử... đến chụp ảnh.

Quán có những tiểu cảnh thay đổi theo mùa nhưng luôn giữ không gian xanh ẢNH: THANH DUY

Cùng nhóm bạn đến quán, Bùi Thị Thúy Hương (20 tuổi, quê Vĩnh Long, sinh viên Trường ĐH Trà Vinh) thích thú chia sẻ: "Tôi thích không gian thoáng đãng, chill chill bên trong quán nên đã đến 3 lần rồi. Có nhiều tiểu cảnh quán trang trí theo mùa, theo trend nên mỗi lần quay lại thì không thấy chán. Đặc biệt là có nhiều góc check-in thật nên thơ và lãng mạn, ở Cần Thơ mà cứ như là ở Đà Lạt".

Trong khi đó, Nguyễn Văn Minh (21 tuổi) quyết định "chơi lớn" khi thuê áo yếm, trâm cài tóc để hóa thân thành hằng nga. Biết quán qua mạng xã hội, chàng trai này đã cùng 7 người bạn khác từ Đồng Tháp qua Cần Thơ để chụp ảnh kỷ niệm. Minh bộc bạch: "Tiểu cảnh trong quán đẹp, mang lại cảm giác yên bình, thư giãn. Tôi thấy rất xứng đáng khi đã dành thời gian và đi quãng đường xa để đi đến đây".