Xác minh video 'tổng tài' phẩy tay, nhân viên đánh thu ngân quán cà phê

Chỉ cần một cái giơ tay. Người kia ngay lập tức hiểu ý. Và rồi sau đó…

Bị nhắc nhở vì hút thuốc, 'tổng tài' phẩy tay ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đàn ông lại giơ tay ra hiệu, người kia lập tức dừng lại trở về chỗ ngồi. Mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip này.

Nhiều người bức xúc bình luận "khí chất tổng tài" này ngỡ đâu chỉ có trong phim, nhưng hóa ra lại có cả ngoài đời, chỉ cần một cái phẩy tay là đàn em lập tức nghe lệnh.

Được biết, trước đó, người đàn ông này hút thuốc trong quán dù có biển cấm và nhân viên đã lên tiếng nhắc nhở.

Tuy nhiên, sau lần nhắc thứ 3, người này giơ tay ra hiệu, người bên cạnh liền đứng lên và ra "tương tác" nhân viên.