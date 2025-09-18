Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xác minh video 'tổng tài' phẩy tay, nhân viên đánh thu ngân quán cà phê
Video Thời sự

Xác minh video 'tổng tài' phẩy tay, nhân viên đánh thu ngân quán cà phê

Hồ Hiền
Hồ Hiền
18/09/2025 12:40 GMT+7

Một đoạn clip đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông chỉ tay ra lệnh đàn em hành hung nhân viên quán cà phê sau 3 lần bị nhắc nhở không hút thuốc.

Chỉ cần một cái giơ tay. Người kia ngay lập tức hiểu ý. Và rồi sau đó…

Bị nhắc nhở vì hút thuốc, 'tổng tài' phẩy tay ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đàn ông lại giơ tay ra hiệu, người kia lập tức dừng lại trở về chỗ ngồi. Mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip này.

Nhiều người bức xúc bình luận "khí chất tổng tài" này ngỡ đâu chỉ có trong phim, nhưng hóa ra lại có cả ngoài đời, chỉ cần một cái phẩy tay là đàn em lập tức nghe lệnh.

Được biết, trước đó, người đàn ông này hút thuốc trong quán dù có biển cấm và nhân viên đã lên tiếng nhắc nhở.

Tuy nhiên, sau lần nhắc thứ 3, người này giơ tay ra hiệu, người bên cạnh liền đứng lên và ra "tương tác" nhân viên.

Tin liên quan

Xem xét xử lý thanh niên đăng clip chửi thề, nói xấu con gái Huế

Xem xét xử lý thanh niên đăng clip chửi thề, nói xấu con gái Huế

Một làn sóng phẫn nộ đã lan truyền trên mạng xã hội sau khi một nam thanh niên đăng tải clip với nội dung có lời lẽ thô tục, xúc phạm con gái Huế. Trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, lãnh đạo Sở VH-TT TP.Huế đã phải gửi văn bản đề nghị Sở VH-TT TP.HCM xem xét, xử lý vụ việc.

Vì sao không nên dùng chảo chống dính bị xước?

Khám phá thêm chủ đề

tổng tài hút thuốc hút thuốc ở quán cà phê tổng tài hút thuốc ở quán cà phê Tổng tài đánh người vì bị nhắc nhở hút thuốc Hút thuốc lá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận