Xem xét xử lý thanh niên đăng clip chửi thề, nói xấu con gái Huế

Một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội gần đây, ghi lại cảnh nam TikToker đi bộ trên cầu Trường Tiền (TP.Huế) dùng lời lẽ chửi thề và nói xấu con gái Huế và Quảng Trị, đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Những phát ngôn của người này đã gây ra làn sóng phẫn nộ lớn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xem xét xử lý.

Hình ảnh cắt ra từ clip của nam TikToker đi bộ trên cầu Trường Tiền (TP.Huế) dùng lời lẽ chửi thề và nói xấu con gái Huế và Quảng Trị

Ngày 15.9, Sở Văn hóa - Thể thao TP.Huế vừa có văn bản gửi Sở VH-TT TP.HCM đề nghị phối hợp làm việc với một chủ tài khoản TikTok đăng clip có lời lẽ miệt thị phụ nữ Huế và Quảng Trị. Người này cho rằng con gái Huế không hiền, đàn ông Huế đã rất khổ nên không cần nói con gái Huế hiền để làm khổ những người đàn ông khác. Thậm chí, người này còn cho rằng: "Muốn tìm con gái Huế hiền thì lên tivi mà tìm…".. Nội dung clip bị cho là mang tính xúc phạm, phân biệt vùng miền, ảnh hưởng đến hình ảnh phụ nữ và cộng đồng địa phương.

Điều khiến cộng đồng mạng càng phẫn nộ chính là xuyên suốt clip có những câu chửi thề tục tĩu, khó nghe. Không chỉ xúc phạm phụ nữ Huế, người này còn cố tình so sánh, phân biệt vùng miền. Đây không chỉ là hành vi thiếu văn minh mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với văn hóa và con người của một vùng đất.

Sau khi clip lan truyền, cộng đồng mạng đồng loạt phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là phát ngôn thiếu văn hóa, gây tổn thương đến người dân Huế và Quảng Trị.

Trước làn sóng chỉ trích, nam thanh niên đã gỡ bỏ clip gốc và đăng tải video giải thích, cho rằng chỉ “đùa giỡn” chứ không có ý xúc phạm. Nam thanh niên cũng nhấn mạnh bản thân có mẹ là người Quảng Trị, bà nội là người Huế, nên “không thể nói xấu vùng mình”. Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu dư luận.

Hiện Sở VH-TT TP.HCM sẽ phối hợp xác minh, làm việc với chủ tài khoản TikTok trên để làm rõ việc phát ngôn, đồng thời xem xét hình thức xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục, xúc phạm cộng đồng. Vụ việc này thêm một lần nhắc nhở, mạng xã hội không phải nơi có thể tùy tiện phát ngôn. Mỗi lời nói đều có sức ảnh hưởng, và khi vượt chuẩn mực văn hóa, pháp luật sẽ vào cuộc để đảm bảo sự tôn trọng và lành mạnh trên không gian mạng. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật trên các nền tảng, kính mời quý vị đón theo dõi.