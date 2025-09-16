Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao không nên dùng chảo chống dính bị xước?
Video Đời sống

Vì sao không nên dùng chảo chống dính bị xước?

Võ Hiếu
Võ Hiếu
16/09/2025 14:58 GMT+7

Một chiếc nồi hay chảo tưởng chừng vô hại có thể là ‘kẻ tàng hình’ gieo rắc hóa chất và kim loại nặng vào bữa ăn, âm thầm gây hại cho gan, thận, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư nếu chọn sai.

Trong gian bếp, nồi chảo không chỉ là dụng cụ nấu ăn mà còn góp phần quyết định hương vị món ăn, sự tiện lợi khi chế biến và quan trọng hơn cả là sức khỏe của người dùng. Chọn sai có thể khiến bữa cơm mất ngon, thậm chí tiềm ẩn rủi ro lâu dài.

- Ảnh 1.

Vì sao không nên dùng nồi chảo chống dính bị xước?

ẢNH: VÕ HIẾU

Gần đây, có nhiều lo ngại về độ an toàn của các loại nồi chảo, kể cả những loại như chống dính, nhôm, hay đồng, vì chúng có thể để lại kim loại hay hóa chất trong thực phẩm.

Về khía cạnh sức khỏe, không phải loại nào cũng “an toàn tuyệt đối”. Theo phân tích từ Healthline, một trang web cung cấp thông tin y tế và sức khỏe:

- Chất liệu nhôm nhẹ, rẻ và dẫn nhiệt tốt, nhưng loại thường có thể thấm nhôm vào thức ăn, trong khi loại nồi chảo từ nhôm đã qua xử lý sẽ an toàn hơn.

- Thép không gỉ được ưa chuộng vì bền và dễ vệ sinh, song lại chứa crom, niken. một chất dễ gây dị ứng cho người nhạy cảm.

- Gốm chống dính thường được coi là lành hơn PTFE (một loại nhựa polymer tổng hợp có đặc tính nổi bật là chống dính, siêu trơn, chịu nhiệt cao và kháng hóa chất), nhưng không phải loại gốm nào cũng đều chất lượng và lớp tráng men có thể chứa kim loại nặng.

- Gang bền, nấu ngon, thậm chí bổ sung sắt, nhưng vệ sinh cầu kỳ và không hợp với người thừa sắt.

- Đồng dẫn nhiệt tốt nhưng chỉ nên dùng loại có lớp lót thép không gỉ, nếu không sẽ giải phóng đồng vào thức ăn với lượng có thể không an toàn nếu dùng hàng ngày.

- chảo chống dính thì dễ nấu, ít dầu mỡ, nhưng lớp phủ PTFE có thể sinh khí độc ở nhiệt độ cao và thuộc nhóm PFAS — vốn gây lo ngại về môi trường và sức khỏe.

- Ảnh 2.

Với chảo chống dính, nghiên cứu công bố trên tạp chí The Total Environment, cho thấy chỉ một vết xước nhỏ trên chảo chống dính có thể giải phóng khoảng 9.100 hạt nhựa trong khi nấu

ẢNH: VÕ HIẾU

Với chảo chống dính, nghiên cứu công bố trên tạp chí The Total Environment, cho thấy chỉ một vết xước nhỏ trên chảo chống dính có thể giải phóng khoảng 9.100 hạt nhựa trong khi nấu. Nếu lớp chống dính bị hỏng, với kích thước từ vài milimet trở lên, có thể giải phóng đến 2,3 triệu hạt vi nhựa và nhựa nano, có khả năng xâm nhập vào thực phẩm. Vì vây, người tiêu dùng cần chú ý vệ sinh loại chảo này nhẹ nhàng để tránh làm xước và khi chảo đã xước, nên cân nhắc đổi chảo mới.

Rõ ràng, không có loại nồi chảo nào hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng là hiểu thói quen nấu nướng của bản thân, cân đối giữa độ bền, tính an toàn và sự tiện lợi. Với sự lựa chọn thông minh, mỗi món ăn sẽ không chỉ giữ được hương vị trọn vẹn mà còn mang lại cảm giác an tâm cho cả gia đình, biến căn bếp thành nơi khởi nguồn của những bữa cơm ngon và lành mạnh.

NỒI CHẢO sức khỏe an toàn nguy hiểm Nấu ăn nồi chảo bong tróc Chảo chống dính Vết xước Kim loại nặng cơ thể nhiễm hóa chất Ăn uống Ăn uống đúng cách ăn uống khoa học ăn uống an toàn mẹo vặt mẹo vặt nhà bếp
Bình luận (0)

