Sáng tạo tiểu cảnh kiểng độc lạ, cô gái thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng

Giữa nhịp sống đô thị ồn ào, nhiều người có xu hướng mang thiên nhiên vào không gian sống của mình. Nhận thấy nhu cầu này, Thoa đã sáng tạo tiểu cảnh kiểng lá, biến những chậu cây đơn điệu trở nên nổi bật, thu hút khách hàng.

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Cần Thơ, nhưng Thoa quyết định khởi nghiệp với kiểng lá. "Quê Bạc Liêu, tôi lên Cần Thơ học. Khi còn là sinh viên năm 2, tôi đã thuê mặt bằng nhỏ trước phòng trọ để tập tành bán sen đá, mong muốn kiếm tiền trang trải việc học", Thoa kể.

Thoa tạo tiểu cảnh kiểng lá đẹp mắt với hàng chục mẫu và trưng bày tại tiệm ẢNH: DUY TÂN

Những cây kiểng lá thường bắt mắt và có tên gọi ý nghĩa ẢNH: DUY TÂN

Những chậu tiểu cảnh kiểng lá may mắn đầy màu sắc ẢNH: DUY TÂN

Năm 2023, sau khi tốt nghiệp đại học, chị quyết định thuê mặt bằng lớn hơn để khởi nghiệp với kiểng lá. Để tạo sản phẩm mới lạ, độc đáo, thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn, chị nghĩ đến việc sáng tạo tiểu cảnh kiểng lá để bàn. Đối với Thoa, để đánh giá về độ khó khi làm tiểu cảnh thì điều quan trọng nhất chính là sức sáng tạo, niềm đam mê và độ tỉ mỉ, khéo léo.

Những cây kiểng lá được chọn làm tiểu cảnh chủ yếu là cây kim ngân, vạn lộc, kim tiền, lá may mắn, cây hạnh phúc… Những loại này có màu sắc đẹp, bắt mắt và tên gọi ý nghĩa. Các loại cây được trồng phối hợp với nhau "hợp mệnh" với từng khách hàng như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

"Chẳng hạn, màu đỏ hợp với mệnh hỏa thì có cây vạn lộc. Cây kim ngân trồng chung với vạn lộc có ý nghĩa mang lại sự sung túc, may mắn, tài lộc cho gia chủ. Khi kim ngân, vạn lộc, cỏ may mắn phối hợp với nhau có ý nghĩa mang lại may mắn. Nhiều cặp đôi thường chọn mua tiểu cảnh cây hạnh phúc vào ngày hôn lễ để thay cho nghi thức cắt bánh kem với ý nghĩa vun vén cho tổ ấm nhỏ", Thoa cho biết.

Tiểu cảnh kiểng lá trang trí theo chủ đề sân vườn ẢNH: DUY TÂN

Tiểu cảnh kiểng lá hạnh phúc dành cho các cặp đôi trong ngày cưới ẢNH: DUY TÂN

Ngoài ra, Thoa còn sáng tạo tiểu cảnh phù hợp với bối cảnh và nhu cầu người tặng. Nếu người mua trưng bày hoặc tặng khai trương thì có tiểu cảnh tượng Thần tài, thỏi vàng; mua tặng người lớn tuổi có tiểu cảnh khu vườn và tượng Phật ngồi thiền dưới gốc cây…

Khi khách mua hàng, Thoa không quên gửi kèm giấy hướng dẫn chăm sóc. Theo Thoa, kiểng lá tuy dễ chăm, nhưng cần biết đặc tính của cây. Mỗi tuần, phải đem cây ra nơi có ánh sáng từ 1 - 2 lần để cây tăng độ hấp thu và độ thoáng, hạn chế nấm bệnh làm úng lá, úng rễ; tưới nước 2 - 3 lần/tuần, tùy đường kính và kích thước chậu.

Mỗi tiểu cảnh có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tùy kích cỡ, số lượng cây kiểng lá, phụ kiện; nhờ đó, Thoa có thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, chị còn tạo việc làm cho 7 sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Cần Thơ.

Thoa chia sẻ: "Tôi vui vì công việc kinh doanh tiểu cảnh kiểng lá vừa giúp tôi thỏa đam mê, vừa có thu nhập ổn định. Vì vậy, tôi sẽ không ngừng học hỏi, sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm đẹp phục vụ khách hàng".