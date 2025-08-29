Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thêm 3 ngành kỹ thuật của Trường ĐH Trà Vinh đạt kiểm định quốc tế ABET

Nam Long
Nam Long
29/08/2025 12:15 GMT+7

Trường ĐH Trà Vinh vừa có thêm 3 ngành kỹ thuật đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET (Mỹ).

Ngày 29.8, theo thông tin từ Trường ĐH Trà Vinh (TVU), trường vừa có thêm 3 ngành kỹ thuật đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET (Mỹ), gồm: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. 

Thêm 3 ngành kỹ thuật của Trường ĐH Trà Vinh đạt kiểm định ABET- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh (giữa), kiểm tra nơi thực hành của sinh viên

ẢNH: NAM LONG

Tính đến tháng 8.2025, Trường ĐH Trà Vinh có tổng cộng 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định FIBAA (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á) và ABET (Mỹ), góp phần đưa trường vào top các trường ĐH ở ĐBSCL có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế. 

Cụ thể, có 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA, gồm: Quản trị kinh doanh, kinh tế, luật, kế toán, tài chính - ngân hàng, quản lý thể dục thể thao, quản trị văn phòng, thạc sĩ quản trị Kinh doanh, thạc sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản lý y tế, thạc sĩ quản lý giáo dục. 

12 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, gồm: Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thú y, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, dược học, ngôn ngữ Khmer, công nghệ thực phẩm, thạc sĩ văn hóa, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, ngôn ngữ Anh.

4 chương trình đạt chuẩn ABET: Công nghệ thông tin (đã được công nhận trước đây) và 3 ngành vừa được công nhận nêu trên. 



Xem thêm bình luận