Thêm 3 ngành kỹ thuật của Trường ĐH Trà Vinh đạt kiểm định quốc tế ABET

Ngày 29.8, theo thông tin từ Trường ĐH Trà Vinh (TVU), trường vừa có thêm 3 ngành kỹ thuật đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET (Mỹ), gồm: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh (giữa), kiểm tra nơi thực hành của sinh viên ẢNH: NAM LONG

Tính đến tháng 8.2025, Trường ĐH Trà Vinh có tổng cộng 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định FIBAA (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á) và ABET (Mỹ), góp phần đưa trường vào top các trường ĐH ở ĐBSCL có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

Cụ thể, có 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA, gồm: Quản trị kinh doanh, kinh tế, luật, kế toán, tài chính - ngân hàng, quản lý thể dục thể thao, quản trị văn phòng, thạc sĩ quản trị Kinh doanh, thạc sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản lý y tế, thạc sĩ quản lý giáo dục.

12 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, gồm: Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thú y, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, dược học, ngôn ngữ Khmer, công nghệ thực phẩm, thạc sĩ văn hóa, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, ngôn ngữ Anh.

4 chương trình đạt chuẩn ABET: Công nghệ thông tin (đã được công nhận trước đây) và 3 ngành vừa được công nhận nêu trên.







