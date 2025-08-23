Trường ĐH Trà Vinh: Ngành ngôn ngữ Trung Quốc có điểm chuẩn cao nhất

Ngày 23.8, Trường ĐH Trà Vinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2025. Theo đó, ngành ngôn ngữ Trung Quốc có điểm trúng tuyển cao nhất.

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc có điểm chuẩn cao nhất với 22,5 ảnh: nam long

Một số ngành khác cũng có điểm trúng tuyển cao như y khoa 21,25 điểm; răng - hàm - mặt 20,75 điểm; kỹ thuật xét nghiệm y học 21,5 điểm; dược học 19 điểm. Điểm chuẩn ngành quản lý thể dục thể thao là 22. Đa số các ngành còn lại điểm chuẩn từ 15 – 19,25, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Trà Vinh cũng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ cho các ngành học từng tổ hợp theo quy định từ 18 – 26,58.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải thực hiện việc xác nhận nhập học trực tuyến. Thời gian thực hiện trước 17 giờ ngày 30.8. Tại Trường ĐH Trà Vinh, các tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh, được nhà trường xét cấp tiền thưởng từ 7 – 10 triệu đồng. Trường cũng miễn 100% học phí cho sinh viên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống và cấp sinh hoạt phí 450.000 đồng/tháng; Giảm 30% học phí toàn khóa học cho sinh viên ngành văn hóa học, ngành âm nhạc học và ngành ngôn ngữ Khmer...

