Toàn cảnh 17h: Sự thật vụ cướp điện thoại người khuyết tật | Siêu bão Ragasa tàn phá nhiều nơi

Gần 80 cảnh sát bảo vệ phiên tòa đường dây ma túy do Hải 'lùn' cầm đầu

Ma túy vẫn luôn là một hiểm họa nhức nhối, len lỏi vào mọi ngóc ngách xã hội và tàn phá không biết bao nhiêu cuộc đời, gia đình. Cuộc chiến chống ma túy luôn cam go và đòi hỏi sự quyết liệt không ngừng từ các lực lượng chức năng. Mới đây, đường dây ma túy quy mô lớn do Hoàng Minh Hải, tức Hải "lùn", cầm đầu cùng 12 bị cáo khác đã được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm. Để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa, gần 80 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc các lực lượng đã được điều động.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và thủ đoạn 'thông thầu' tại Sở GD-ĐT TP.HCM

Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một cái tên không còn xa lạ với dư luận, nay lại tiếp tục xuất hiện trong một vụ án mới, gây chấn động tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Cùng với cựu Giám đốc Sở Lê Hồng Sơn và hàng loạt lãnh đạo, cán bộ khác, bà Nhàn đã bị truy tố với những cáo buộc về thủ đoạn "thông thầu" tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước lên đến hơn 145 tỉ đồng. Những hành vi vi phạm quy định đấu thầu này không chỉ làm thất thoát tài sản công mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào sự minh bạch trong các dự án đầu tư công. Vậy "ma trận" thao túng đấu thầu này được triển khai như thế nào? Ai đã tiếp tay cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện những hành vi sai trái này?

Đèn “LED” âm vỉa hè tiếp tục được thí điểm tại trung tâm TP.HCM

Câu chuyện đảm bảo an toàn cho người đi bộ luôn là một bài toán mà các đô thị lớn không ngừng tìm kiếm lời giải. Hiện tại, TP.HCM đang thử nghiệm một giải pháp khá độc đáo. Tại các giao lộ sầm uất như Lê Lợi – Pasteur và Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhiều người dân đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy những cụm đèn tín hiệu giao thông được thiết kế ngay dưới vỉa hè dành cho người đi bộ. Giải pháp mới này không chỉ giúp người dân dễ dàng quan sát khi sang đường, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

