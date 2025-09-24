Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Sự thật vụ cướp điện thoại người khuyết tật | Siêu bão Ragasa tàn phá nhiều nơi
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Sự thật vụ cướp điện thoại người khuyết tật | Siêu bão Ragasa tàn phá nhiều nơi

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 24.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 24.9: Sự thật vụ cướp điện thoại người khuyết tật | Siêu bão Ragasa tàn phá nhiều nơi

Gần 80 cảnh sát bảo vệ phiên tòa đường dây ma túy do Hải 'lùn' cầm đầu

Ma túy vẫn luôn là một hiểm họa nhức nhối, len lỏi vào mọi ngóc ngách xã hội và tàn phá không biết bao nhiêu cuộc đời, gia đình. Cuộc chiến chống ma túy luôn cam go và đòi hỏi sự quyết liệt không ngừng từ các lực lượng chức năng. Mới đây, đường dây ma túy quy mô lớn do Hoàng Minh Hải, tức Hải "lùn", cầm đầu cùng 12 bị cáo khác đã được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm. Để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa, gần 80 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc các lực lượng đã được điều động.

Gần 80 cảnh sát bảo vệ phiên tòa đường dây ma túy do Hải 'lùn' cầm đầu

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và thủ đoạn 'thông thầu' tại Sở GD-ĐT TP.HCM

Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một cái tên không còn xa lạ với dư luận, nay lại tiếp tục xuất hiện trong một vụ án mới, gây chấn động tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Cùng với cựu Giám đốc Sở Lê Hồng Sơn và hàng loạt lãnh đạo, cán bộ khác, bà Nhàn đã bị truy tố với những cáo buộc về thủ đoạn "thông thầu" tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước lên đến hơn 145 tỉ đồng. Những hành vi vi phạm quy định đấu thầu này không chỉ làm thất thoát tài sản công mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào sự minh bạch trong các dự án đầu tư công. Vậy "ma trận" thao túng đấu thầu này được triển khai như thế nào? Ai đã tiếp tay cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện những hành vi sai trái này?

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và thủ đoạn “thông thầu” tại Sở Giáo dục - Đào tạo TP

Đèn “LED” âm vỉa hè tiếp tục được thí điểm tại trung tâm TP.HCM

Câu chuyện đảm bảo an toàn cho người đi bộ luôn là một bài toán mà các đô thị lớn không ngừng tìm kiếm lời giải. Hiện tại, TP.HCM đang thử nghiệm một giải pháp khá độc đáo. Tại các giao lộ sầm uất như Lê Lợi – Pasteur và Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhiều người dân đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy những cụm đèn tín hiệu giao thông được thiết kế ngay dưới vỉa hè dành cho người đi bộ. Giải pháp mới này không chỉ giúp người dân dễ dàng quan sát khi sang đường, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

Đèn 'LED' âm vỉa hè tiếp tục được thí điểm tại trung tâm TP.HCM

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lời sau cùng của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' | Bí ẩn ông trùm đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

Toàn cảnh 17h: Lời sau cùng của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' | Bí ẩn ông trùm đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay bản tin toàn cảnh 17h Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC giật điện thoại Bão Ragasa bão bualoi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận