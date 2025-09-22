Vụ Công ty AIC ở TP.HCM: Truy nã quốc tế Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 5 bị can

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM đề nghị xét xử bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - Công ty AIC) và 15 bị can khác về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty AIC, Sở GD-ĐT TP.HCM và một số đơn vị liên quan khác.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy nã quốc tế và sắp bị đưa ra xét xử trong vụ thứ 6 ẢNH: CTV

Liên quan vụ án, ngày 1.7.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 5 bị can: Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM), Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC), và bà Lê Phương Nga (Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM).

Theo Cơ quan CSĐT, các bị can này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi vụ án bị khởi tố, hiện chưa xác định được các bị can đang ở đâu, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú. Lực lượng chức năng cũng phát thư kêu gọi các bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã lập biên bản vận động đối tượng ra đầu thú đối với gia đình bị can, chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho các bị can; trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của bị can trên các hồ sơ thẩm định.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan tố tụng khẳng định đã áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo đảm quyền bào chữa, quyền bình đẳng của các bị can dù vắng mặt.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị can vắng mặt, không ra đầu thú, coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo đúng điều 290 bộ luật Tố tụng hình sự và hướng dẫn liên ngành.

Viện KSND TP.HCM cáo buộc, từ năm 2011 đến năm 2017, Công ty AIC đã trúng tới 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường với tổng giá trị hơn 686 tỉ đồng. Trong đó, 131 gói thầu giáo dục bị "thổi" giá, gây thiệt hại hơn 142 tỉ đồng; 40 gói thầu lĩnh vực y tế gây thiệt hại ngân sách khoảng 3 tỉ đồng.

Để trúng thầu, Công ty AIC có sự tiếp tay của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM như: bị can Lê Hồng Sơn (giám đốc), Lê Hoài Nam (phó giám đốc), Lê Phương Nga (chánh văn phòng) cùng nhiều cán bộ thuộc Phòng GD-ĐT Q.5 (cũ). Những người này bị cáo buộc đã phê duyệt, thẩm định sai quy định, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, từ đó giúp Công ty AIC trục lợi.

Hành vi của các bị can được xác định vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu năm 2005, gây hậu quả đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm sai lệch tính minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu.

Năm 2023, TAND cấp cao tại TP.Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 14 năm tù về tội "đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị xử phạt từ 10 đến 24 năm tù trong 4 vụ án khác. Ngay từ giai đoạn điều tra, bà Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Tất cả các vụ án trên, bà Nhàn đều bị xét xử vắng mặt.



