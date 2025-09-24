Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Bắt giữ hai người tàng trữ 400 viên ma túy

Thanh Lộc
Thanh Lộc
24/09/2025 15:19 GMT+7

Hai thiếu niên ở bản Làng Vây (xã Tân Lập, Quảng Trị) bị Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ khi tàng trữ 400 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 24.9, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai thiếu niên tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 22.9, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng biên phòng phát hiện 2 nghi phạm. Khi kiểm tra, tổ tuần tra xác định đó là H.V.H (16 tuổi) và H.V.H (17 tuổi, cùng ở bản Làng Vây, xã Tân Lập). Cả hai bị bắt quả tang đang tàng trữ 400 viên nén màu hồng và xanh nghi là ma túy tổng hợp, kèm theo 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Hai thiếu niên bị bắt ở Quảng Trị, tàng trữ 400 viên ma túy- Ảnh 1.

2 thiếu niên khi bị bắt giữ

ẢNH: THANH LỘC

Hai thiếu niên khai nhận với lực lượng chức năng, số viên nén trên chính là ma túy tổng hợp, mua về với mục đích sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan biên phòng nhận định số lượng ma túy này đáng ngờ, cần tiếp tục điều tra để làm rõ có hay không dấu hiệu mua bán, vận chuyển.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo củng cố hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, qua vụ việc cho thấy tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên bị ma túy lôi kéo, thể hiện sự lệch lạc trong lối sống gắn với tệ nạn nguy hiểm. Đây là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, giáo dục và ngăn chặn ma túy xâm nhập vào giới trẻ.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Ma túy tổng hợp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Quảng Trị
