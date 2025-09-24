Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Gần 80 cảnh sát bảo vệ phiên tòa đường dây ma túy do Hải 'lùn' cầm đầu

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/09/2025 11:29 GMT+7

Tối 23.9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hoàng Minh Hải (tức Hải 'lùn') mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 23.9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Hoàng Minh Hải (tức Hải "lùn", 37 tuổi, ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. 

Ngoài Hải, còn có 12 bị cáo khác gồm: Nguyễn Quốc Thái (27 tuổi), Nguyễn Xuân Tài (40 tuổi), Bùi Thanh Hậu (27 tuổi), Trương Thụy Thanh Trúc (38 tuổi), Nguyễn Văn Quang Huy (26 tuổi), Lê Thành Tâm (26 tuổi), Nguyễn Hồng Hải (27 tuổi), Võ Minh Trí (35 tuổi), Nguyễn Quang Hậu (27 tuổi), Phạm Quốc Hội (39 tuổi), Đoàn Quang Tư (33 tuổi), Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi, cùng ở tỉnh Bình Phước cũ).

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, có gần 80 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc các lực lượng đã được điều động để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa.

Mua "nước vui" ở Campuchia tuồn về Việt Nam

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hải quen biết người tên "Sếp" (sống ở Campuchia, không rõ lai lịch) qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận nhận ma túy "nước vui" từ Campuchia đưa về Việt Nam để phân chia, bán kiếm lời. Tiền giao dịch được chuyển khoản qua các tài khoản của "Sếp" hoặc của Hải. Hải thuê nhà tại xã Phú Giáo (TP.HCM) làm nơi cất giấu ma túy và rủ cùng tham gia đóng gói, cất giấu.

- Ảnh 1.

Hoàng Minh Hải (bục khai báo) cùng 12 đồng phạm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 5.10.2024, Hải và Huy nhận 804 gói ma túy loại "nước vui" tại một lô cao su thuộc Bắc Tân Uyên (TP.HCM) và mang về nhà thuê để phân chia, cất giấu và mang đi giao dịch với khách của Hải cũng như do "Sếp" chỉ định địa điểm gửi hàng.

Trong tháng 10.2024, hàng loạt đối tượng khác như Thanh Trúc (bạn gái của Hải), Hội, Tâm, Hồng Hải, Trí, Tài… lần lượt mua, bán lại một phần số ma túy trên hoặc cùng tổ chức sử dụng với nhau.

- Ảnh 2.

Phiên tòa được lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, Tâm mua 10 gói "nước vui" từ Hải bán lại cho Hồng Hải để hưởng chênh lệch. Hồng Hải bán tiếp cho Trí và Trí lại bán cho khách khác... Nguyễn Quang Hậu cũng được xác định cùng tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ của Trí với một số người khác.

Ngoài ra, Hải nhiều lần cung cấp ma túy, dụng cụ và rủ rê người khác như Tư, Nghĩa... tổ chức sử dụng ma túy tại nhiều địa điểm, trong đó có nhà riêng hoặc chòi rẫy của Hội.

Bắt gần 5,3 kg ma túy các loại

Ngày 13.11.2024, theo yêu cầu của "Sếp", Hải cùng Quốc Thái bàn bạc, nhờ Thanh Hậu đến khu vực siêu thị Lotte (Bình Dương, nay thuộc TP.HCM) nhận 2 kg ma túy đưa về. Sau đó, Hải và Thái mang đến nhà Nguyễn Xuân Tài để phân chia, nhờ Tài cảnh giới.

Lực lượng công an sau đó đã ập vào bắt quả tang, thu giữ hơn 1,9 kg ma túy dạng Methamphetamine tại hiện trường, cùng 3,4 kg ma túy cùng các loại Methamphetamine, MDMA và Ketamine khi khám xét nhà Hải. Tổng cộng gần 5,3 kg ma túy.

- Ảnh 3.

Đến tối muộn 23.9, HĐXX mới nghị án và tuyên phạt 13 bị cáo trong đường dây ma túy do Hải "lùn" cầm đầu

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cơ quan công tố nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, có tổ chức, nhiều tầng nấc, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị HĐXX tuyên các mức án nghiêm khắc.

Tối cùng ngày (23.9), HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Minh Hải tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Văn Quang Huy cùng mức án 20 năm tù, Trương Thụy Thanh Trúc 18 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Bùi Thanh Hậu mức án 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Xuân Tài tổng 19 năm tù về 2 tội mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

7 bị cáo còn lại lần lượt lãnh các mức án từ 9 đến 12 năm tù về các tội sử dụng, tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy.

Tin liên quan

11 người bị tuyên tử hình trong vụ mua bán ma túy

11 người bị tuyên tử hình trong vụ mua bán ma túy

Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa tuyên 11 án tử hình trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy cực lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Hải Lùn Tử hình mua bán trái phép chất ma túy TELEGRAM Sếp campuchia vận chuyển trái phép chất ma túy ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận