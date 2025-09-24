Gần 80 cảnh sát bảo vệ phiên tòa đường dây ma túy do Hải 'lùn' cầm đầu

Ngày 23.9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Hoàng Minh Hải (tức Hải "lùn", 37 tuổi, ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Ngoài Hải, còn có 12 bị cáo khác gồm: Nguyễn Quốc Thái (27 tuổi), Nguyễn Xuân Tài (40 tuổi), Bùi Thanh Hậu (27 tuổi), Trương Thụy Thanh Trúc (38 tuổi), Nguyễn Văn Quang Huy (26 tuổi), Lê Thành Tâm (26 tuổi), Nguyễn Hồng Hải (27 tuổi), Võ Minh Trí (35 tuổi), Nguyễn Quang Hậu (27 tuổi), Phạm Quốc Hội (39 tuổi), Đoàn Quang Tư (33 tuổi), Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi, cùng ở tỉnh Bình Phước cũ).

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, có gần 80 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc các lực lượng đã được điều động để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa.

Mua "nước vui" ở Campuchia tuồn về Việt Nam

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hải quen biết người tên "Sếp" (sống ở Campuchia, không rõ lai lịch) qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận nhận ma túy "nước vui" từ Campuchia đưa về Việt Nam để phân chia, bán kiếm lời. Tiền giao dịch được chuyển khoản qua các tài khoản của "Sếp" hoặc của Hải. Hải thuê nhà tại xã Phú Giáo (TP.HCM) làm nơi cất giấu ma túy và rủ cùng tham gia đóng gói, cất giấu.

Hoàng Minh Hải (bục khai báo) cùng 12 đồng phạm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 5.10.2024, Hải và Huy nhận 804 gói ma túy loại "nước vui" tại một lô cao su thuộc Bắc Tân Uyên (TP.HCM) và mang về nhà thuê để phân chia, cất giấu và mang đi giao dịch với khách của Hải cũng như do "Sếp" chỉ định địa điểm gửi hàng.

Trong tháng 10.2024, hàng loạt đối tượng khác như Thanh Trúc (bạn gái của Hải), Hội, Tâm, Hồng Hải, Trí, Tài… lần lượt mua, bán lại một phần số ma túy trên hoặc cùng tổ chức sử dụng với nhau.

Phiên tòa được lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, Tâm mua 10 gói "nước vui" từ Hải bán lại cho Hồng Hải để hưởng chênh lệch. Hồng Hải bán tiếp cho Trí và Trí lại bán cho khách khác... Nguyễn Quang Hậu cũng được xác định cùng tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ của Trí với một số người khác.

Ngoài ra, Hải nhiều lần cung cấp ma túy, dụng cụ và rủ rê người khác như Tư, Nghĩa... tổ chức sử dụng ma túy tại nhiều địa điểm, trong đó có nhà riêng hoặc chòi rẫy của Hội.

Bắt gần 5,3 kg ma túy các loại

Ngày 13.11.2024, theo yêu cầu của "Sếp", Hải cùng Quốc Thái bàn bạc, nhờ Thanh Hậu đến khu vực siêu thị Lotte (Bình Dương, nay thuộc TP.HCM) nhận 2 kg ma túy đưa về. Sau đó, Hải và Thái mang đến nhà Nguyễn Xuân Tài để phân chia, nhờ Tài cảnh giới.

Lực lượng công an sau đó đã ập vào bắt quả tang, thu giữ hơn 1,9 kg ma túy dạng Methamphetamine tại hiện trường, cùng 3,4 kg ma túy cùng các loại Methamphetamine, MDMA và Ketamine khi khám xét nhà Hải. Tổng cộng gần 5,3 kg ma túy.

Đến tối muộn 23.9, HĐXX mới nghị án và tuyên phạt 13 bị cáo trong đường dây ma túy do Hải "lùn" cầm đầu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cơ quan công tố nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, có tổ chức, nhiều tầng nấc, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị HĐXX tuyên các mức án nghiêm khắc.

Tối cùng ngày (23.9), HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Minh Hải tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Văn Quang Huy cùng mức án 20 năm tù, Trương Thụy Thanh Trúc 18 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Bùi Thanh Hậu mức án 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Xuân Tài tổng 19 năm tù về 2 tội mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

7 bị cáo còn lại lần lượt lãnh các mức án từ 9 đến 12 năm tù về các tội sử dụng, tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy.