Vụ 3 mẹ con tử vong thương tâm ở TP.HCM: Khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế lái xe ô tô

Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa ký định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ở xã Phước Thành) để điều tra làm rõ về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nam là người lái xe ô tô liên quan vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong tại xã Phước Thành, TP.HCM ngày 20.9.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong ẢNH: C.T.V

Trước đó, ngày 21.9, cơ quan này cũng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 20.9, tại giao lộ ngã 3 đường ĐH507 giao nhau với đường Tân Phú (ở ấp 1, xã Phước Thành).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 20.9, Nam lái xe ô tô biển số 61K-127.xx theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH507, khi đến ngã ba giao nhau với đường ĐH507 (xã Phước Thành thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61F1-031.xx do chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ở xã An Long, TP.HCM) chở theo 2 con trai 6 tuổi và 12 tuổi.

bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân ẢNH: H.G

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị V. tử vong sau đó, Thành cũng bị thương nặng. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50 mg/100ml máu.

Chiều 22.9, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và mong muốn các thành viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này để ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM thăm hỏi người nhà các nạn nhân ẢNH: H.G

Cùng ngày (22.9), đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an TP.HCM cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 mẹ con tử vong do tai nạn giao thông.



