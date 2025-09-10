Chiều 10.9.2025, ông Ngô Văn Nhất, Chủ tịch UBND phường Lào Cai, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày.

Hy hữu: Bé trai 7 tuổi vặn tay ga xe máy gây tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông 50 tuổi (trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai) lái xe máy chở cháu nội 7 tuổi đi mua hoa quả tại khu vực chợ du lịch Lào Cai. Khi đến chợ, người ông xuống xe để mua đồ.

Sau khi mua xong, ông quay lại định nổ máy nhưng xe không khởi động. Ông dùng chân đạp nổ máy, lúc này cháu trai bất ngờ nhảy lên xe và vặn tay ga khiến chiếc xe lao tới trước, dù người ông đã cố giữ lại nhưng vẫn không được.

Sau đó, xe đâm thẳng vào vỉa hè. Vụ việc khiến bé trai tử vong tại chỗ, còn xe máy hư hỏng nặng.