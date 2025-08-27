Khiếp vía video sạt lở đất Lào Cai, xe tải thoát nguy trong gang tấc

Chỉ trong tích tắc, người lái xe tải đã tránh được một trận lở đất.

Hàng chục khối đất đá bất ngờ đổ xuống đường, suýt vùi lấp một chiếc xe tải đang di chuyển NGUỒN: MXH

Sáng 27.8, đoạn video do người dân ghi lại cảnh sạt lở núi kinh hoàng tại tỉnh Lào Cai cho thấy một chiếc xe tải đang lưu thông thì bất ngờ đất đá trên sườn đồi bên cạnh rung chuyển, trượt xuống chỉ trong chưa đầy vài giây.

Nhiều người dân đứng gần đó đã la hét thúc dục tài xế xe tải chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm, rất may tài xế đã kịp nhấn ga và điều khiển xe tải thoát khỏi vị trí mà ngay sau đó bị đất đá phủ kín.

Video sạt lở đất Lào Cai, xe tải thoát nguy trong gang tấc

Khối sạt lở lớn đã chặn ngang toàn bộ mặt đường, mảng đất đá ụp xuống tạo tiếng động vang dội. Theo các nhân chứng, nếu tài xế chậm lại chỉ một giây, chiếc xe đã bị vùi lấp.

Được biết, vị trí sạt lở này là khu vực dốc 3 tầng, đoạn qua khu vực trạm thu phí km 120 quốc lộ 4D (đoạn từ phường Lào Cai đi phường Sa Pa).

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã làm nền đất yếu, gây ra tình trạng sụt trượt. Mặc dù không có thiệt hại về người và phương tiện, vụ việc đã làm tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao do phía trên núi vẫn còn nhiều vết nứt.

Hiện tại, chính quyền địa phương và đơn vị bảo trì đã có mặt tại hiện trường để khắc phục, đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất trong khu vực, kêu gọi người dân và du khách cẩn trọng khi di chuyển.